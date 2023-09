Apple presenta il nuovo Apple Watch Ultra 2 con caratteristiche impressionanti

Apple, il gigante della tecnologia, ha presentato la sua ultima aggiunta alla serie Apple Watch con il lancio dell'Apple Watch Ultra 2. Questo nuovo smartwatch vanta una straordinaria durata della batteria fino a 36 ore con una singola carica. Inoltre, in modalità a basso consumo, la durata della batteria arriva a ben 72 ore.

Una delle caratteristiche distintive dell'Apple Watch Ultra 2 è l'esclusivo quadrante chiamato "modular ultra" che Apple ha sviluppato appositamente per questo dispositivo. Inoltre, lo smartwatch è dotato del chip S9, che offre prestazioni ed efficienza migliorate.

Con un prezzo iniziale di $ 799 (₹ 66,200), l'Apple Watch Ultra 2 offre una gamma di funzioni e caratteristiche innovative. Durante l'evento di lancio, Apple ha fatto anche un annuncio significativo riguardante i materiali utilizzati nei propri prodotti. La società ha rivelato che non incorporerà più la pelle in nessuno dei suoi nuovi prodotti Apple. Inoltre, Apple ha sottolineato il proprio impegno per la sostenibilità affermando che l’Apple Watch Series 9 è il loro primo prodotto a zero emissioni di carbonio. D’ora in poi, tutta la produzione degli orologi Apple sarà alimentata interamente da elettricità pulita.

Apple ha anche introdotto la nuova Serie 9 Watch, che vanta un processore più potente. Questo annuncio ha preceduto l’attesissima presentazione dell’iPhone 15, che dovrebbe presentare nuove porte di ricarica, fotocamere migliorate e prezzi potenzialmente più alti per i modelli premium. In termini di funzionalità, l'orologio Serie 9 ora include una funzione chiamata "doppio tocco". Toccando due volte il pollice e l'indice, gli utenti possono eseguire varie attività senza toccare fisicamente l'orologio.

Durante l'evento, il Chief Operating Officer di Apple, Jeff Williams, ha spiegato che la funzione “doppio tocco” utilizza l'apprendimento automatico per rilevare sottili cambiamenti nel flusso sanguigno quando l'utente tocca le dita insieme. Questo progresso consente agli utenti di impegnarsi in altre attività, come portare a spasso un cane o tenere in mano una tazza di caffè, pur continuando a interagire con il proprio smartwatch.

Inoltre, il CEO di Apple Tim Cook ha rivelato che la società è sulla buona strada per rilasciare il visore per realtà mista Vision Pro all’inizio del 2024. Questo prodotto molto atteso mira a fornire agli utenti un’esperienza di realtà aumentata coinvolgente e trasformativa.

Nel complesso, gli ultimi annunci di Apple hanno dimostrato la sua continua dedizione all'innovazione, alla sostenibilità e all'esperienza dell'utente. L'Apple Watch Ultra 2 e l'orologio Series 9, insieme alle prossime cuffie Vision Pro, dimostrano l'impegno di Apple nel superare i confini tecnologici e nel fornire prodotti all'avanguardia ai propri clienti.

(Nota: questo articolo si basa su informazioni provenienti da varie fonti.)

