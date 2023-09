Apple presenta l'iPhone 15 con porta USB-C e sistema fotografico migliorato

Apple ha appena presentato i suoi ultimi smartphone, iPhone 15 e iPhone 15 Plus, e la caratteristica principale è l'inclusione di una porta USB-C. Ciò segna un allontanamento dal connettore Lightning proprietario di Apple, poiché l'azienda si sta adeguando alle imminenti normative dell'Unione Europea. L'iPhone 15 parte da $ 799 per il modello da 128 GB, mentre l'iPhone 15 Plus parte da $ 899 per la stessa capacità di archiviazione.

Sebbene il design degli iPhone di quest'anno assomigli molto a quello dell'iPhone 14, ci sono notevoli miglioramenti. Tutti i modelli ora presentano Dynamic Island, un ritaglio a forma di pillola introdotto in iPhone 14 Pro e Pro Max. Offre un nuovo modo di visualizzare le notifiche e interagire con le app. Inoltre, l’iPhone 15 vanta un display OLED Super Retina in grado di visualizzare contenuti Dolby Vision con una luminosità di 1,600 nit. La luminosità massima di questo display raggiunge i 2,000 nit alla luce del sole, ovvero il doppio di quella del suo predecessore.

L'aggiornamento più significativo dell'iPhone 15 è il sistema di fotocamere. Il sensore della fotocamera principale è stato aggiornato a 48 megapixel rispetto ai precedenti 12 megapixel presenti nell'iPhone 14. Il telefono dispone anche di un teleobiettivo da 12 megapixel e miglioramenti alla modalità ritratto. Gli utenti non devono più passare manualmente alla modalità ritratto e sono stati apportati miglioramenti alla modalità notturna, alle foto in diretta e alla modalità azione.

All'interno dell'iPhone 15, Apple ha aggiornato il chipset all'A16, lo stesso processore utilizzato nei modelli iPhone 14 Pro dell'anno scorso. L'azienda promette una durata della batteria per tutto il giorno, grazie a una batteria più grande. L'iPhone 15 include anche un chip a banda ultra larga di seconda generazione per una migliore connettività e una ricerca precisa in Dov'è.

Oltre all’iPhone 15, Apple lancia il nuovo Apple Watch Series 9, che presenta un chip aggiornato con prestazioni della GPU migliorate e un chip a banda ultra larga di seconda generazione. L'orologio introduce anche una funzione di "doppio tocco" e altro ancora.

Fonte:

La Verge