Il direttore del Consumer Financial Protection Bureau (CFPB), Rohit Chopra, ha espresso preoccupazione per il dominio di Apple e Google nel sistema di pagamento statunitense, affermando che stanno agendo come "strozzature" e soffocando l'innovazione impedendo ad altre app di entrare nel mercato. Chopra ha fatto queste osservazioni durante una conferenza fintech organizzata dalla Federal Reserve di Filadelfia.

Il CFPB ha recentemente pubblicato un rapporto che esamina l’impatto delle politiche delle Big Tech sulle funzioni tap-to-pay utilizzate sui dispositivi mobili. Apple e Google hanno stabilito regolamenti che controllano l’integrazione della tecnologia Near Field Communication (NFC) in app di terze parti, necessaria per le transazioni tap-to-pay. Se le app non rispettano queste normative, può essere loro negato l'accesso o addirittura rimosse dall'app store.

Chopra sottolinea la quota di mercato dominante dei sistemi operativi iOS di Apple e Android di Google, che si trovano rispettivamente sul 55% e sul 45% degli smartphone spediti negli Stati Uniti. Data la crescente popolarità dei pagamenti mobili, le politiche e le pratiche di queste società hanno un impatto significativo sui pagamenti al dettaglio.

Il CFPB sta valutando attentamente il ruolo delle Big Tech nei sistemi bancari e di pagamento, con l’obiettivo di garantire un sistema di pagamento equo per consumatori, commercianti e concorrenti emergenti. Chopra osserva che molti investitori e imprenditori fintech sono preoccupati per il potere di questi giganti della tecnologia di soffocare la concorrenza e l’innovazione.

Il rapporto del CFPB sottolinea specificamente che le normative Apple limitano l'accesso delle app di terze parti alla tecnologia NFC, impedendo loro di fatto di utilizzare le funzioni tap-to-pay. Al contrario, le normative di Google non richiedono che i pagamenti vengano instradati attraverso il loro portafoglio proprietario, consentendo maggiore concorrenza e innovazione.

Apple ha giustificato queste restrizioni citando problemi di sicurezza e privacy. Tuttavia, Chopra si chiede se sia necessario un divieto totale dell'accesso NFC per risolvere questi problemi e suggerisce che invece si potrebbero imporre restrizioni sulla privacy e sulla sicurezza sulle app di terze parti.

In conclusione, il CFPB solleva importanti interrogativi sull'influenza di Apple e Google nel sistema dei pagamenti. Poiché questi giganti della tecnologia continuano a dominare il mercato, è fondamentale garantire condizioni di parità per tutti i partecipanti e prevenire eventuali pratiche anticoncorrenziali che potrebbero ostacolare l’innovazione e la scelta dei consumatori.

Fonte:

– Direttore dell’Ufficio per la tutela finanziaria dei consumatori Rohit Chopra

– Rapporto CFPB sulle politiche Big Tech e sulle funzioni Tap-to-Pay.