Apple AirPods Pro supporterà la ricarica USB-C

By

Apple ha confermato che i prossimi Apple AirPods Pro saranno dotati di ricarica USB-C. L'annuncio è stato fatto al Wonderlust Event di Apple, dove l'azienda ha anche presentato la nuova custodia per AirPods Pro. La custodia AirPods Pro di terza generazione supporterà non solo la ricarica USB-C, ma anche la ricarica MagSafe.

Sfortunatamente, per coloro che sono interessati solo ad acquistare la custodia separatamente, sembra che questa opzione non sarà disponibile. La ricarica USB-C sarà inclusa nel prezzo intero di $ 249 per AirPods Pro.

Oltre alla compatibilità USB-C, gli utenti possono aspettarsi altre funzionalità come l'audio adattivo e la potente cancellazione del rumore. Inoltre, si prevede che una singola ricarica degli AirPods Pro garantirà circa sei ore di durata della batteria.

Il rilascio degli AirPods Pro è previsto per il 22 settembre, offrendo ai consumatori una soluzione audio wireless con funzionalità e comodità migliorate.

Per maggiori dettagli sugli annunci fatti al Wonderlust Event di Apple, IGN ha fornito un riepilogo completo di tutte le principali novità e punti salienti. Inoltre, IGN offre una guida utile per assistere i consumatori nella scelta del miglior modello di Apple AirPods da acquistare nel 2023.

Fonte:

– Evento Wonderlust di Apple

– Raccolta di IGN dell'evento Wonderlust di Apple

– La guida di IGN al miglior modello di Apple AirPods da acquistare nel 2023