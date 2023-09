Evento di lancio della serie Apple iPhone 15: cosa aspettarsi

By

L’industria degli smartphone attende con impazienza l’evento Apple Wonderlust, dove verrà svelata l’attesissima serie iPhone 15. Si prevede che Apple introdurrà quattro modelli nella sua prossima gamma di iPhone: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max.

Si dice che i modelli standard di iPhone 15 siano dotati di nuove funzionalità come Dynamic Island, una fotocamera da 48 MP e supporto USB Type-C. D'altra parte, si prevede che le varianti Pro offriranno funzionalità ancora più premium come un pulsante di azione e un telaio in titanio.

Si ipotizzava che questi aggiornamenti potessero portare ad un aumento del prezzo dell'iPhone 15 Pro. Gli analisti della banca britannica Barclays avevano precedentemente suggerito che l’iPhone 15 Pro avrebbe potuto vedere un aumento di prezzo di 100 dollari rispetto al suo predecessore, a partire da 1,099 dollari per la variante da 128 GB. Tuttavia, la società di ricerca taiwanese TrendForce ha messo in dubbio queste affermazioni, prevedendo che l’iPhone 15 Pro continuerà a costare 999 dollari.

TrendForce ha anche affermato che Apple probabilmente manterrà le opzioni di archiviazione per iPhone 15 Pro, offrendo varianti da 128 GB, 256 GB, 512 GB e 1 TB. Tuttavia, potrebbe esserci un aumento della RAM a 8 GB. Pertanto, i potenziali acquirenti di iPhone 15 Pro potrebbero comunque ottenere la variante da 128 GB per $ 999.

Nel frattempo, si prevede che l’iPhone 15 Pro Max vedrà un aumento di prezzo. Secondo TrendForce, il prezzo di partenza per l’iPhone 15 Pro Max sarà probabilmente di $ 1,199, ovvero $ 100 in più rispetto all’attuale prezzo dell’iPhone 14 Pro Max.

L’aumento dei prezzi per l’iPhone 15 Pro Max potrebbe essere attribuito a diverse nuove funzionalità, tra cui una fotocamera periscopica che si dice offra funzionalità di zoom 5X-6X. Ci sono state anche voci che suggerivano che potrebbe raggiungere uno zoom fino a 10X, mettendolo alla pari con il Samsung Galaxy S23 Ultra.

Sebbene l'autenticità di queste voci rimanga incerta, l'evento Apple Wonderlust promette di essere un'occasione emozionante. Oltre alla serie iPhone 15, Apple dovrebbe presentare anche l'Apple Watch Series 9 e gli AirPods Pro 2 con connettività USB Type-C.

Fonti: Barclays, TrendForce