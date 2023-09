Evento Apple 2023: iPhone 15 può cambiare le sorti di Apple Inc.?

L'attesissima presentazione dell'iPhone di Apple Inc. è sempre un momento significativo per l'azienda e l'evento di quest'anno ha ancora più peso. Con l’introduzione della nuova gamma iPhone 15, Apple mira a invertire una serie di vendite lente e riaccendere l’entusiasmo dei consumatori.

Il colosso della tecnologia deve affrontare una serie di sfide, tra cui un rallentamento più ampio del settore nella domanda di smartphone e preoccupazioni per la presenza dell’azienda in Cina, il suo più grande mercato internazionale. Inoltre, la decisione di passare allo standard di ricarica USB-C potrebbe non essere gradita ai consumatori che hanno accumulato collezioni di accessori Lightning.

Tuttavia, ci sono fattori promettenti che lavorano a favore di Apple. L'iPhone continua ad essere il prodotto più redditizio dell'azienda, rappresentando circa la metà delle sue vendite. La capacità di Apple di promuovere modelli di fascia alta con funzionalità esclusive l'ha anche aiutata a mantenere la domanda e ad applicare prezzi premium.

Nonostante il crollo generale del mercato degli smartphone, Apple ha sovraperformato i suoi concorrenti. Mentre le spedizioni di iPhone sono diminuite del 2% nell’ultimo trimestre, Samsung Electronics Co. ha registrato un calo molto più marcato, pari al 15%. Questa relativa resilienza ha consentito ad Apple di guadagnare quote di mercato nel settore.

Un potenziale ostacolo per Apple è la ricezione dell’iPhone 15 in Cina. Sebbene il mercato cinese sia stato un punto positivo per l’azienda, i recenti divieti governativi e la concorrenza di Huawei Technologies Co. hanno sollevato preoccupazioni sul potenziale calo del sentimento nei confronti di Apple. Tuttavia, Apple ha affrontato sfide simili in passato ed è riuscita a riprendersi.

Mentre Apple presenta il suo ultimo iPhone e gli aggiornamenti di altri prodotti come Apple Watch e AirPods, tutti gli occhi saranno puntati sulle prestazioni dell'azienda. Le festività natalizie serviranno da cartina di tornasole per la capacità di Apple di superare queste sfide e ritrovare slancio nel mercato degli smartphone.

Fonte:

– Titolo articolo: Evento Apple 2023: la presentazione dell'iPhone di Apple Inc. è sempre il momento più importante dell'anno

– Fonte dell'articolo: [Nome della fonte]