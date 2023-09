Anthropic lancia la versione a pagamento di Claude Chatbot

By

Anthropic, la società di intelligenza artificiale sostenuta da Google, ha introdotto una versione a pagamento del suo chatbot, Claude, negli Stati Uniti e nel Regno Unito. Il nuovo piano di abbonamento, chiamato Claude Pro, ha un prezzo di $ 20 al mese negli Stati Uniti e £ 18 al mese nel Regno Unito.

Claude Pro offre numerosi vantaggi tra cui l'accesso prioritario nelle ore di punta, l'accesso anticipato a nuove funzionalità e la possibilità di inviare un numero maggiore di messaggi rispetto alla versione gratuita. Gli utenti di Claude Pro possono aspettarsi almeno 100 messaggi ogni otto ore, a seconda della capacità del bot. Anthropic avviserà gli utenti quando avranno 10 messaggi rimanenti e i limiti verranno ripristinati ogni otto ore.

Questa mossa mette Anthropic in diretta concorrenza con altri fornitori di chatbot. OpenAI offre un piano di abbonamento simile chiamato ChatGPT Plus al prezzo di $ 20 al mese, mentre Poe, una piattaforma di chatbot AI di proprietà di Quora, offre anche un piano a pagamento da $ 20 al mese. Inoltre, Microsoft ha recentemente lanciato una versione aziendale di Bing Chat con funzionalità di privacy avanzate per le aziende.

Anthropic ha introdotto Claude per la prima volta a marzo, commercializzandolo come un chatbot con cui è "più facile conversare" e con meno probabilità di produrre risultati dannosi. Inizialmente, Claude era disponibile solo all'interno di Slack o per le aziende, ma Anthropic ha ampliato la sua disponibilità agli utenti negli Stati Uniti e nel Regno Unito con il lancio di Claude 2 a luglio.

Nel complesso, l'introduzione da parte di Anthropic della versione a pagamento di Claude mira a fornire agli utenti ulteriori vantaggi e un'esperienza di messaggistica più efficiente. Con l’aumento della popolarità dei chatbot basati sull’intelligenza artificiale, la concorrenza sul mercato è in continuo aumento, spingendo le aziende a migliorare la propria offerta e a fornire funzionalità uniche per attirare gli utenti.

