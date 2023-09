Claude Pro: Anthropic rilascia la versione a pagamento del concorrente ChatGPT

Anthropic, la società dietro Claude, concorrente di ChatGPT, ha recentemente presentato Claude Pro, una versione premium del suo chatbot AI. Disponibile per $ 20 al mese, Claude Pro offre agli utenti una gamma di funzionalità avanzate, rispecchiando la struttura dei prezzi di ChatGPT Plus.

Similmente al suo concorrente, Claude è un chatbot AI generativo che opera sul potente modello linguistico di grandi dimensioni di Anthropic, Claude 2. Sviluppato da ex dipendenti senior di OpenAI, Anthropic si posiziona come un'alternativa etica e responsabile nel panorama dell'intelligenza artificiale (AI). L’azienda ha adottato ampie misure per garantire la formazione sicura dei modelli di IA generativa e ha stabilito principi chiari per lo sviluppo responsabile dell’IA.

Con un abbonamento a Claude Pro, gli utenti ottengono numerosi vantaggi. Godono di un utilizzo cinque volte maggiore rispetto alla versione gratuita di Claude.ai e hanno la capacità di inviare un numero maggiore di messaggi. Inoltre, gli abbonati ricevono un accesso prioritario a Claude.ai durante i periodi di traffico elevato e ottengono un accesso anticipato alle nuove funzionalità non appena vengono introdotte.

Il lancio di Claude Pro indica l'impegno di Anthropic nel mantenere un vantaggio competitivo nel mercato dei chatbot AI. Offrendo un livello a pagamento del suo servizio, l'azienda mira a fornire un'esperienza utente migliorata generando al contempo entrate per supportare i suoi continui sforzi di sviluppo.

Anthropic ha lanciato Claude Pro negli Stati Uniti e nel Regno Unito, consentendo agli utenti di queste regioni di sfruttare le funzionalità avanzate e i vantaggi offerti dal piano di abbonamento.

Nel complesso, l'introduzione di una versione a pagamento di Claude dimostra l'ambizione di Anthropic di sfidare i leader del settore, come OpenAI, e affermarsi come attore di spicco nel settore dell'intelligenza artificiale. La dedizione dell’azienda allo sviluppo responsabile dell’intelligenza artificiale, insieme alle sue partnership strategiche, potrebbero posizionare Anthropic come un forte contendente nel panorama in evoluzione dei chatbot con intelligenza artificiale generativa.

Fonte:

– Sito antropico