Anthropic lancia il piano di abbonamento Claude Pro per AI Chatbot

Anthropic, la startup AI fondata da ex dipendenti di OpenAI, ha introdotto il suo primo piano di abbonamento premium rivolto al consumatore chiamato Claude Pro. Questo piano è disponibile per Claude 2, il chatbot basato sull'intelligenza artificiale di Anthropic che analizza il testo. Per una tariffa mensile di $ 20 negli Stati Uniti o £ 18 nel Regno Unito, gli abbonati a Claude Pro ricevono "5 volte più utilizzo" rispetto al livello gratuito, la possibilità di inviare più messaggi, accesso prioritario durante i periodi di traffico elevato e accesso anticipato. a nuove funzionalità.

Anthropic ha valutato Claude Pro allo stesso prezzo di ChatGPT Plus di OpenAI, che è un piano a pagamento per ChatGPT, un concorrente di Claude 2. Gli utenti hanno scelto Claude come assistente AI quotidiano per le sue finestre di contesto più lunghe, output più veloci e complessi capacità di ragionamento, secondo il post sul blog di Anthropic. Con il nuovo abbonamento Claude Pro, gli utenti possono ora accedere a un utilizzo 5 volte maggiore dell'ultimo modello.

Anthropic spiega che gli utenti di Claude Pro possono aspettarsi di inviare almeno 100 messaggi a Claude 2 ogni otto ore, con il ripristino del limite dei messaggi. Ciò è in contrasto con gli abbonati ChatGPT Plus che sono limitati a 50 messaggi ogni tre ore. Questi limiti sono dovuti alle significative risorse computazionali necessarie per eseguire chatbot IA come Claude 2, soprattutto quando si gestiscono allegati di grandi dimensioni e lunghe conversazioni.

L'obiettivo a lungo termine di Anthropic è quello di sviluppare un "algoritmo di prossima generazione per l'autoapprendimento dell'intelligenza artificiale" che possa essere utilizzato per creare assistenti virtuali in grado di rispondere a e-mail, condurre ricerche e produrre opere d'arte e libri. Finora la società ha raccolto finanziamenti per 1.45 miliardi di dollari, ma stima che ne serviranno 5 miliardi nei prossimi due anni per realizzare la sua visione. La maggior parte di questo finanziamento sarà destinata alla capacità di calcolo per supportare l'addestramento dei modelli di Anthropic, che si basano su cluster con decine di migliaia di GPU.

Anthropic serve attualmente un numero considerevole di clienti e partner, tra cui Quora, che offre accesso a Claude 2 e Claude Instant attraverso la sua app di intelligenza artificiale generativa Poe. Tuttavia, l’azienda deve affrontare la concorrenza di Cohere e AI21 Labs, nonché di OpenAI, che domina il mercato degli strumenti di intelligenza artificiale con milioni di sviluppatori che utilizzano i suoi servizi e un fatturato previsto di 1 miliardo di dollari l’anno prossimo.

Fonti: Antropico, OpenAI