Anthropic presenta Claude Pro, un concorrente di Chatbot AI a ChatGPT

Anthropic, un attore di spicco nel settore dell'intelligenza artificiale, ha recentemente lanciato Claude Pro, una versione premium del suo chatbot AI, Claude 2. Con la sua impressionante capacità contestuale, Claude Pro è destinato a diventare un forte concorrente di ChatGPT. Mentre ChatGPT Plus può gestire un contesto di 32 token, Claude Pro supera questo limite con l'incredibile cifra di 100 token, fornendo agli utenti un'esperienza più arricchita.

Anthropic, dopo un'attenta considerazione delle dinamiche di mercato e delle preferenze degli utenti, ha deciso di introdurre un modello di abbonamento a pagamento. Attraverso sondaggi tra gli utenti, l'azienda ha valutato la disponibilità degli utenti a pagare 25 dollari al mese per un abbonamento, allineando le loro offerte alle aspettative degli utenti.

Il punto forte di Claude Pro è che promette "almeno 5 volte più utilizzo rispetto alla versione gratuita di Claude". Questa offerta si rivolge agli utenti esperti e si ripristina ogni 8 ore, consentendo interazioni senza interruzioni e conversazioni senza inibizioni.

Anche ChatGPT Plus ne limita l'utilizzo, ma lo ha gradualmente ampliato nel tempo. Il loro ultimo aggiornamento consente agli utenti di inviare fino a 50 messaggi ogni 3 ore per GPT-4, il loro modello più avanzato.

Anthropic ha recentemente ottenuto finanziamenti per oltre 400 milioni di dollari, con Google in testa al round di finanziamento. Fondata da ex ricercatori di OpenAI, Anthropic sta creando il proprio marchio nel campo dell’intelligenza artificiale. Al contrario, OpenAI, sostenuta principalmente da Microsoft, ha raggiunto una valutazione di quasi 30 miliardi di dollari.

Claude Pro è progettato per gestire conversazioni estese, anche quelle che comportano allegati di grandi dimensioni. Si consiglia agli utenti di avviare nuove conversazioni per nuovi argomenti per ottimizzare le prestazioni di Claude ed evitare inutili ricaricamenti di file. Ciò non solo preserva il limite dei messaggi ma accelera anche i tempi di risposta.

L'innovativo metodo di formazione di Anthropic per Claude, chiamato “Costituzionale”, lo distingue dall'apprendimento per rinforzo attraverso il feedback umano di OpenAI. Fornendo al modello una serie di regole generali, note come “Costituzione”, Anthropic consente l’auto-miglioramento senza l’interazione umana. Questo approccio aiuta il modello a favorire le interazioni buone rispetto a quelle cattive, rilevando e adattandosi così ai comportamenti problematici.

