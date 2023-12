Sbloccare il potenziale dei nanomateriali attraverso la biologia

In una conferenza innovativa al MIT, Angela Belcher ha approfondito l'entusiasmante mondo delle nanotecnologie, esplorando come la biologia può essere utilizzata per creare nanomateriali nuovi e innovativi. Belcher, professore di ingegneria biologica e scienza dei materiali al MIT, ha spiegato che sfruttando il potere della biologia, gli scienziati possono scoprire nuovi modi per progettare materiali su scala nanometrica.

Un esempio presentato da Belcher è stata la modifica del batteriofago M13, un virus che infetta specificamente i batteri. Manipolando i geni del virus, il gruppo di ricerca di Belcher è stato in grado di aggiungere nuove sequenze di DNA e peptidi, utilizzando effettivamente il virus come modello per creare materiali inorganici. La capacità di controllare i materiali su scala nanometrica apre un’ampia gamma di applicazioni, dallo sviluppo di batterie e celle a combustibile al risanamento ambientale e alla diagnostica medica.

Belcher ha anche discusso del potenziale dell'utilizzo del batteriofago M13 per migliorare l'ambiente. L'ex studente Geran Zhang ha modificato con successo il virus per modellare materiali a base di carbonio ad alta superficie in grado di scomporre piccole molecole. Questa svolta potrebbe avere implicazioni per la pulizia dei fiumi, la lotta allo smog e persino lo sviluppo di agenti di guerra chimica.

Il potenziale delle nanotecnologie si estende anche al campo dell’imaging biomedico. Belcher ha sottolineato l'importanza dell'imaging nel vicino infrarosso, che consente agli scienziati di vedere più in profondità all'interno del corpo. Il suo laboratorio ha sviluppato strumenti di imaging utilizzando nanotubi di carbonio in grado di rilevare piccoli tumori durante l’intervento chirurgico. Progettando un virus in grado di trasportare nanotubi fluorescenti, i medici possono ora identificare tumori che altrimenti sarebbero passati inosservati.

Belcher ha concluso il suo intervento discutendo un obiettivo condiviso da lei e dal suo team: sviluppare una tecnologia di rilevamento e diagnostica per il cancro ovarico entro i prossimi cinque o dieci anni. Analizzando l'intera tuba di Falloppio alla ricerca di lesioni precancerose, mirano a migliorare la diagnosi precoce e il trattamento di questa malattia mortale.

La conferenza di Angela Belcher ha fatto luce sull'enorme potenziale dell'uso della biologia per sbloccare nuove possibilità nel campo delle nanotecnologie. Sfruttando la potenza della natura, gli scienziati possono rivoluzionare campi che vanno dallo stoccaggio dell’energia al risanamento ambientale e alla diagnostica del cancro.