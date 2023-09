Quando il tuo dispositivo Pixel riceverà l'aggiornamento Android 14?

Google si sta preparando a rilasciare il suo ultimo aggiornamento Android, Android 14, che promette di apportare alcuni miglioramenti qualitativi e funzionalità minori per migliorare l'esperienza dell'utente. Anche se potrebbe non avere le stesse funzionalità rivoluzionarie e le modifiche all'interfaccia utente di Android 12, è comunque un aggiornamento molto atteso.

Se possiedi un dispositivo Pixel ti farà piacere sapere che l'aggiornamento stabile di Android 14 è ormai dietro l'angolo. A partire dal 4 ottobre tutti i dispositivi Pixel, compreso Pixel 4a 5G, riceveranno l'aggiornamento. È interessante notare che questo è anche il giorno del lancio della serie Pixel 8.

Per coloro che sono curiosi di conoscere altri produttori Android, è disponibile un elenco di dispositivi compatibili con Android 14. Questo elenco include tutti gli OEM e i relativi dispositivi che potrebbero ricevere l'aggiornamento Android 14 in futuro.

Vale la pena notare che la data di rilascio di Android 14 è stata leggermente ritardata. Inizialmente sarebbe dovuto uscire il 4 settembre, ma è stato posticipato a ottobre. Ciò significa che anche i dispositivi di altri produttori, come OnePlus e Samsung, che avevano pianificato di rilasciare le loro versioni aggiornate nello stesso mese di Google, potrebbero dover posticipare i loro aggiornamenti a ottobre.

Se non vedi l'ora di provare Android 14 prima del suo rilascio ufficiale, puoi registrare il tuo dispositivo Pixel al programma Beta. La versione Beta ha raggiunto la stabilità della piattaforma e dovrebbe essere relativamente stabile. Tuttavia, se vuoi evitare di incontrare bug nascosti, potrebbe essere saggio attendere la data di rilascio ufficiale.

In conclusione, Android 14 è dietro l'angolo per i possessori di dispositivi Pixel. Promette di apportare alcuni miglioramenti di qualità e funzionalità minori per migliorare l'esperienza dell'utente. Per gli utenti di altri dispositivi Android, la data di rilascio potrebbe essere leggermente ritardata. Sia che tu scelga di iscriverti al programma Beta o di attendere il rilascio ufficiale, Android 14 è sicuramente qualcosa a cui guardare con ansia.

