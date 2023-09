Andrew Flintoff ritorna al cricket dopo l'incidente di Top Gear

Andrew Flintoff, ex giocatore di cricket e presentatore di Top Gear, è tornato al cricket dopo aver subito infortuni in un incidente ad alta velocità durante le riprese dello spettacolo. L'incidente è avvenuto all'aerodromo di Dunsfold Park nel Surrey, dove Flintoff stava guidando una Morgan Super 3 a tre ruote a 130 miglia all'ora. Ha riportato lesioni al viso e costole rotte, ma da allora si è ripreso.

Flintoff, che si è ritirato dal cricket nel 2009, ora lavora come consulente non retribuito con la squadra maschile inglese durante la serie One-Day International contro la Nuova Zelanda. È stato visto condurre esercitazioni in campo in preparazione della prima partita ai Sophia Gardens di Cardiff. Erano evidenti cicatrici visibili sul viso e nastro adesivo sul naso.

Il coinvolgimento di Flintoff con Top Gear è giunto al termine, con la sua decisione di smettere in seguito all'incidente. Questo non è stato il suo primo incidente nello show, poiché in precedenza si era schiantato contro una bancarella del mercato ed era caduto da un triciclo ad alta velocità. La BBC ha temporaneamente interrotto le riprese dello spettacolo e condurrà un controllo sulla salute e sulla sicurezza.

Parlando dell'incidente, una fonte vicina a Flintoff ha dichiarato di essere stato colpito sia emotivamente che fisicamente dall'incidente. L'ex presentatrice di Top Gear Angela Rippon ha espresso la sua simpatia, sottolineando che i presentatori non sono autisti professionisti e spesso viene loro chiesto di svolgere compiti impegnativi.

Nonostante non si sia unito alla squadra per la prossima Coppa del Mondo in India, il ritorno di Flintoff al cricket è uno sviluppo positivo per i fan e per lo sport. La sua esperienza e competenza andranno senza dubbio a vantaggio della squadra inglese durante le partite contro la Nuova Zelanda.

