Ubisoft fornisce aggiornamenti sulla data di rilascio e sullo stato di sviluppo di Xdefiant

Ubisoft ha recentemente condiviso un importante aggiornamento riguardante la data di rilascio e lo stato di sviluppo del suo prossimo gioco, Xdefiant. In un post sul loro sito ufficiale, il produttore esecutivo Mark Rubin ha rivelato che il gioco non ha superato il processo di invio per Sony e Xbox, con conseguenti problemi di conformità che devono essere risolti prima che possa essere confermata una data di rilascio.

Rubin ha spiegato che la società ha ricevuto i primi risultati del processo di presentazione a metà agosto, che indicavano che il gioco non soddisfaceva i requisiti necessari per la conformità. Questa rivelazione è stata una sorpresa per il team, poiché aveva sottovalutato la quantità di lavoro necessaria per garantire la conformità.

Di conseguenza, al momento Ubisoft non è in grado di fornire una data di rilascio specifica per Xdefiant. Si stanno invece concentrando sulla risoluzione dei problemi legati alla conformità e sulla preparazione di un’altra presentazione ai titolari della piattaforma. Se la richiesta viene approvata, il gioco potrebbe potenzialmente essere rilasciato tra la metà e la fine di settembre. Tuttavia, esiste la possibilità che venga concesso un pass condizionale, richiedendo una patch del Day 1 con le correzioni finali per la conformità. In uno scenario del genere, la data di rilascio verrebbe posticipata a inizio/metà ottobre.

Nonostante queste incertezze, Rubin ha rassicurato i fan che Ubisoft rimane impegnata nella trasparenza e nell'ascolto del feedback dei giocatori. Il team ha già incorporato le richieste dei giocatori nello sviluppo del gioco, come l'inclusione del voto sulla mappa e di un'imminente modalità simile a S&D. Rubin ha sottolineato che Xdefiant è pensato per essere un gioco per la community e che Ubisoft si impegna a fornire la migliore esperienza possibile.

In conclusione, i fan di Xdefiant dovranno aspettare ancora un po' per l'uscita del gioco poiché Ubisoft lavora per garantire la conformità con Sony e Xbox. Il team sta affrontando attivamente i problemi identificati durante il processo di invio e spera di fornire una data di rilascio definitiva il prima possibile.

Fonte: Ubisoft tramite il sito Web ufficiale di Ubisoft