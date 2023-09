Dao di Dorsett AMTD Singapore riceve due premi del settore

AMTD Digital Inc., una piattaforma completa di soluzioni digitali con sede in Francia, è lieta di annunciare che la sua filiale, Dao by Dorsett AMTD Singapore, è stata insignita di due importanti premi del settore. Il residence hotel, di cui AMTD Digital detiene una quota di proprietà del 51%, ha ricevuto il premio "Asia's Leading New Serviced Apartments 2023" dai World Travel Awards e il "Best Interior Design Award 2023" da AltoVita Singapore.

I World Travel Awards sono un programma di grande prestigio nel settore dei viaggi e del turismo e vincere questo premio è un simbolo di eccellenza riconosciuto in tutto il mondo. AltoVita, d'altra parte, è un operatore di una piattaforma di alloggi aziendali online nota per il suo software aziendale che fornisce l'accesso a un'ampia rete di opzioni abitative a livello globale.

Questi riconoscimenti testimoniano la fiducia e il supporto che Dao by Dorsett AMTD Singapore ha ricevuto dai suoi clienti, ospiti e partner. Come parte del gruppo AMTD, che possiede anche L'Officiel Inc. SAS, una società globale di media di moda, AMTD Digital si dedica a offrire ospitalità ed esperienze VIP eccezionali.

AMTD Digital Inc. è una piattaforma completa di soluzioni digitali che opera in vari settori, tra cui servizi di soluzioni digitali, media digitali, servizi di contenuto e marketing, investimenti digitali e servizi di ospitalità e VIP. Funge da nucleo dell’ecosistema AMTD SpiderNet, integrando e potenziando le varie attività digitali all’interno del suo ecosistema.

AMTD Assets Group, una filiale di AMTD Digital, si concentra sul mercato immobiliare, specializzandosi in concetti di ospitalità e stile di vita a livello globale. L'azienda adotta un approccio incentrato sul cliente, offrendo servizi di abbonamento VIP in eleganti hotel e appartamenti, affitti di proprietà, cibo e bevande e servizi di abbonamento a club nelle principali città del mondo.

In conclusione, i recenti premi di Dao by Dorsett AMTD Singapore confermano il suo impegno nel fornire servizi ed esperienze eccezionali ai propri clienti. Come parte dell'ecosistema AMTD Digital Inc., l'azienda continua a puntare all'eccellenza nell'ospitalità e nelle soluzioni digitali.

Fonte:

– Business Wire: https://www.businesswire.com/news/home/20230911270050/en/

– AMTD Digital Inc.: https://ir.amtdigital.net/investor-news

– Gruppo di risorse AMTD: nessun URL fornito