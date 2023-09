Il futuro dell'istruzione: integrazione della tecnologia AI con HybriU

Il COVID-19 ha rivoluzionato il sistema educativo, con l’apprendimento digitale e ibrido che sta diventando la nuova norma. Tuttavia, la mancanza di infrastrutture e risorse per supportare l’apprendimento a distanza ha posto delle sfide. È qui che entrano in gioco le piattaforme di intelligenza artificiale (AI) come HybriU di Ambow Education Holdings Ltd.

HybriU è una soluzione totale avanzata per l’educazione digitale che mira a colmare il divario tra il mondo accademico e l’industria. Basato sulla rivoluzionaria tecnologia OOOK, HybriU è progettato per fornire un'esperienza di apprendimento fluida e coinvolgente sia online che offline. Abbatte le limitazioni tradizionali nelle lingue, nelle regioni, nel mondo accademico e nell’industria.

Gli insegnanti sono stati gravati di responsabilità aggiuntive a causa della necessità di un’istruzione ibrida e dell’integrazione tecnologica. La soluzione per l’aula digitale HybriU AI allevia questi problemi consentendo agli insegnanti di insegnare in modo semplice e naturale, simile a un’aula tradizionale. Utilizza una telecamera per il monitoraggio di studenti e insegnanti, microfoni e altre funzionalità per supportare l'apprendimento senza interruzioni.

La tecnologia OOOK di HybriU consente la creazione di contenuti personalizzati, adatti a popolazioni studentesche diverse. Offre sottotitoli dal vivo e voci fuori campo generate dall'intelligenza artificiale, abbattendo le barriere linguistiche in ambienti di apprendimento virtuali o ibridi. Gli studenti non hanno più bisogno di prendere appunti perché è l'intelligenza artificiale a occuparsene e possono impegnarsi ulteriormente taggando e commentando la trascrizione generata dall'intelligenza artificiale.

La tecnologia include anche funzionalità come pareti LED 3D per la visualizzazione accurata di modelli complessi e schermi interattivi per l'interazione remota con gli insegnanti. Con il settore dell'istruzione online destinato a crescere in modo significativo, Ambow Education è ben posizionata per essere una forza trainante nel settore.

L’integrazione della tecnologia AI come HybriU nel settore dell’istruzione ha il potenziale per rivoluzionare le esperienze di apprendimento e fornire agli studenti le competenze di cui hanno bisogno per prosperare in un mondo in rapida evoluzione.

Fonte:

–Ambow Education Holdings Ltd.

– Video YouTube: “HybriU AI Classroom”