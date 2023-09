Amazon abbassa il prezzo di Apple Watch Series 8 in vista del nuovo evento di lancio di Apple

Amazon ha recentemente ridotto il prezzo dell'Apple Watch Series 8 di 89 dollari, offrendo ai clienti uno sconto del 22%. Questo sconto arriva in un momento in cui circolano voci sull'uscita di nuovi smartwatch Apple. L’Apple Watch Series 8 può ora essere acquistato per $ 310, in calo rispetto al prezzo originale di $ 399.

MacWorld ha riferito che questa vendita su Amazon coincide con il prossimo evento di lancio del prodotto “Wonderlust” di Apple nel 2023. Si prevede che durante questo evento verranno introdotti nuovi modelli di smartwatch, incluso l'Apple Watch Series 9, insieme all'iPhone 15 e potenzialmente nuovi modelli AirPods.

Sebbene Apple non abbia confermato ufficialmente ciò che sarà svelato all'evento “Wonderlust”, questo prezzo scontato sull'Apple Watch Series 8 suggerisce che nuovi modelli potrebbero effettivamente essere all'orizzonte.

L'Apple Watch Series 8 offre una serie di funzionalità, tra cui il rilevamento della temperatura, il monitoraggio dell'ossigeno nel sangue, il monitoraggio della frequenza cardiaca, il monitoraggio del sonno e il monitoraggio del fitness. È inoltre progettato per resistere a crepe, acqua e polvere. Inoltre l'orologio è compatibile con tutti i dispositivi Apple.

I clienti possono scegliere tra le opzioni di colore mezzanotte e rosso al prezzo scontato su Amazon.

Oltre all'offerta Apple Watch Series 8, Amazon offre anche sconti su altri prodotti Apple. Ciò include Apple AirPods Pro (2a generazione) al prezzo di $ 219, Apple iPad (9a generazione) disponibile per $ 399, Apple MacBook Air Laptop 2020 al prezzo di $ 849 e Apple Pencil (2a generazione) a $ 89.

Per prodotti Apple più scontati, i clienti possono visitare il sito Web di Amazon.

Fonte: MacWorld

Definizioni:

– Apple Watch Series 8: l'ottava generazione dello smartwatch di Apple, noto per le sue funzionalità avanzate di monitoraggio della salute e la compatibilità con i dispositivi Apple.

– Evento “Wonderlust”: un imminente evento di lancio di prodotti Apple in cui si prevede che verranno introdotti nuovi smartwatch Apple, iPhone e potenzialmente modelli AirPods.

– Amazon: una piattaforma di vendita al dettaglio online che offre vari prodotti, tra cui l'elettronica di consumo come l'Apple Watch Series 8.

Nota: le origini URL sono state rimosse.