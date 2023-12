La missione Psiche inizia a raccogliere dati scientifici

La missione Psyche della NASA, lanciata in ottobre, ha raggiunto un traguardo significativo poiché i suoi strumenti scientifici sono ora operativi e stanno catturando i primi dati. La navicella spaziale, chiamata anche Psyche, è in viaggio per raggiungere il suo obiettivo, un asteroide che si ritiene sia interamente di metallo. Le squadre di terra hanno lavorato diligentemente per preparare la navicella spaziale per le osservazioni all'arrivo.

Il primo risultato della missione è noto come “Prima Luce”, che segna l'accensione delle fotocamere della navicella per catturare foto dell'ambiente circostante. Anche se queste immagini iniziali potrebbero non sembrare eccezionali rispetto a quelle scattate dal telescopio spaziale James Webb, segnano l'inizio di una missione entusiasmante.

Oltre a scattare foto, Psiche ha anche attivato e iniziato le calibrazioni su due strumenti critici: il magnetometro e lo spettrometro a raggi gamma (GRS). Il GRS analizzerà la composizione della superficie dell'asteroide, fornendo informazioni sulla sua composizione. Nel frattempo, il magnetometro studierà eventuali potenziali campi magnetici generati dall’asteroide. Insieme, questi strumenti aiuteranno a determinare se Psiche fosse un planetesimo fallito.

Inoltre Psiche ha stabilito un record con i suoi motori a propulsione elettrica. L'8 novembre, due dei quattro propulsori ad effetto Hall di Psyche furono accesi, rendendoli i primi ad essere utilizzati nello spazio profondo. A differenza dei tradizionali propulsori chimici, questi propulsori utilizzano particelle cariche e producono quantità piccole ma costanti di spinta, con conseguente maggiore efficienza nel tempo.

Ad accompagnare Psiche nella sua missione è il dimostratore della tecnologia Deep Space Optical Communications (DSOC). Il DSOC sta testando la comunicazione con la Terra utilizzando i laser invece delle onde radio. Questo approccio innovativo consente la trasmissione di insiemi di dati più grandi, anche se c'è ancora un ritardo di circa 20 minuti affinché i laser raggiungano la Terra dall'orbita designata di Psiche.

Nel complesso, la missione Psyche segna un passo importante nell’esplorazione degli asteroidi e mette in mostra i progressi della tecnologia spaziale. Apre la strada a future missioni che potrebbero scoprire di più sui misteri del nostro sistema solare.