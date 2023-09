Picross e Games Trova una nuova vita su Nintendo Switch

Tutti e nove i giochi della serie Picross e, originariamente pubblicati su 3DS, stanno finalmente arrivando su Nintendo Switch. I giochi non erano disponibili per l'acquisto da marzo, quando l'eShop 3DS ha chiuso. Tuttavia, lo sviluppatore Jupiter ha ora annunciato che il primo gioco della serie, Picross S+, uscirà su Switch il prossimo anno.

Picross S+ sarà disponibile per £ 3.99 (o € 5/$ 5 per i lettori di altre regioni), mentre i restanti giochi Picross e saranno offerti come pacchetti di contenuti aggiuntivi allo stesso prezzo.

La serie Picross e è stata inizialmente rilasciata tra il 2011 e il 2018. Tuttavia, l'ultimo gioco della serie, Picross e9, è stato rilasciato solo in Giappone, lasciando i fan fuori dal Giappone desiderosi di avere finalmente accesso al gioco.

Questa mossa per portare i giochi Picross e su Nintendo Switch può sembrare un po' contorta, ma garantisce che questi amati giochi non svaniscano nell'oscurità. La Video Game History Foundation ha stimato che uno sconcertante 87% dei giochi rilasciati prima del 2010 non sono ora disponibili. Con questo in mente, è chiaro che preservare questi giochi e renderli accessibili a un nuovo pubblico è cruciale per la loro longevità nella storia dei videogiochi.

Picross S+ segna un entusiasmante revival della serie Picross e e offre ai fan l'opportunità di godersi ancora una volta queste avventure piene di enigmi. Con la promessa di pacchetti di contenuti aggiuntivi in ​​arrivo, il futuro sembra luminoso per i fan di questo popolare franchise.

Fonte:

– Vita Nintendo