Picross S+: una nuova aggiunta alla serie di monogrammi per test mentali

Jupiter ha annunciato l'imminente rilascio di Picross S+, l'ultimo capitolo della popolare serie di monogrammi di test mentali per Nintendo Switch. Una delle caratteristiche interessanti di questo gioco è che includerà tutti e nove i giochi Picross e per 3DS che in precedenza erano disponibili solo come titoli solo per il download sull'eShop chiuso.

Il contenuto base di Picross S+ sarà disponibile per £ 3.99 / € 4,99 / $ 4.99, mentre ogni singolo ingresso alla serie 3DS sarà offerto come pacchetti di contenuti aggiuntivi a pagamento, tutti allo stesso prezzo. Anche se questo può sembrare un modo relativamente costoso per portare i giochi su Switch, attualmente è l'unica opzione a causa della chiusura dell'eShop 3DS.

Ogni pacchetto di contenuti includerà 150 puzzle Picross e Mega Picross dai rispettivi titoli, fornendo ai giocatori una vasta collezione di puzzle con cui divertirsi. Un'inclusione particolarmente interessante è Picross e9, un titolo che in precedenza era esclusivo del Giappone.

Picross S+ sarà rilasciato nel 2024; tuttavia, al momento non è stata annunciata una data di rilascio specifica. I fan della serie Picross in Occidente avranno finalmente l'opportunità di possedere il set completo di giochi con l'uscita di Picross S+.

Aggiungerai Picross S+ alla tua collezione di giochi il prossimo anno? Fateci sapere nei commenti.

