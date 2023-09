Cyberpunk 2077 Phantom Liberty: una guida alle nuove armi

By

Cyberpunk 2077 Phantom Liberty è un'espansione che introduce nuove armi che i giocatori possono impugnare. L'espansione non offre solo una nuova storia, ma include anche nuove abilità, ambienti, veicoli e missioni. Una delle aggiunte più interessanti al gioco è l'arsenale di nuove armi.

Equipaggiare V con potenti armi da fuoco e armi da mischia è uno degli aspetti più divertenti di Cyberpunk. Consente ai giocatori, soprattutto a quelli con le migliori build di Cyberpunk 2077, di superare facilmente nemici formidabili.

Phantom Liberty introduce diverse nuove armi nel gioco. Ecco qui alcuni di loro:

Ordine:

L'Ordine è un fucile a doppia canna con modifiche minacciose come filo spinato e vernice spray rossa. È stato etichettato come “illegale” dalle forze dell’ordine locali, a indicare il suo potere devastante.

Grinta:

Grit è una pistola compatta con caricatore esteso. Le sue munizioni aggiuntive sono utili per abbattere più avversari. Come l'Ordine, anche la Grinta è considerata "illegale" e si prevede che sia un'arma potente.

Direttore:

Il Warden è un mitragliatore dal design nero e giallo. La sua potenza di fuoco è potenziata da un pacco batteria, che probabilmente consente ai giocatori di caricare i propri colpi per una maggiore potenza di penetrazione.

Falco pescatore:

L'Osprey è un fucile da cecchino con una canna lunga, un caricatore robusto e un mirino elegante. È adatto per il combattimento a lungo raggio, fornendo ai giocatori precisione e potenza.

Ercole:

Hercules è un'arma speciale con segni di bruciature e simboli di pericolo, che ne suggeriscono la natura pericolosa e volatile. Si prevede che abbia abilità in grado di infliggere fiamme o danni tossici ai nemici.

Rasetsu:

Il Rasetsu è un altro fucile da cecchino, più lungo e grosso dell'Osprey. Quest'arma è probabilmente in grado di penetrare nemici pesantemente corazzati. È prodotto da Tsunami Defense Systems, noto per la sua tecnologia di alto livello.

Katana Termica:

La Katana Termica è un'arma da mischia con una lama rossa brillante. Può sciogliere l'armatura dei nemici, rendendolo una scelta formidabile per il combattimento ravvicinato.

