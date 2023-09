Specialized presenta la nuovissima bici da strada Endurance Roubaix SL8

Specialized ha recentemente introdotto l'ultima versione della sua bici da strada endurance di punta, la Roubaix SL8. Questo nuovo modello viene fornito con numerosi aggiornamenti importanti che ne migliorano la versatilità e le prestazioni. Le modifiche più significative includono una maggiore distanza tra gli pneumatici per pneumatici da 40 mm, supporti per parafanghi e un sistema Future Shock aggiornato.

La Roubaix SL8 mantiene il suo aspetto elegante, ma l'elenco degli aggiornamenti va oltre l'estetica. L'aggiunta di supporti extra sul tubo superiore e sul tubo obliquo consente il fissaggio di una bottiglia e di una borsa sul tubo superiore, aumentando le opzioni di stoccaggio della bici. Tuttavia, il punto forte della Roubaix SL8 rimane la rinomata tecnologia Future Shock, che fornisce morbidezza e controllo eccezionali su vari terreni.

L'ultima iterazione, nota come Future Shock 3.0, offre 20 mm di escursione per assorbire gli impatti e garantire una guida più fluida. Specialized afferma che questo sistema riduce gli impatti del 53% rispetto ai suoi concorrenti. Hanno apportato miglioramenti per migliorare la durata, la funzionalità e la sintonizzabilità del Future Shock. Con un rivestimento in gomma più spesso e guarnizioni aggiornate, il sistema è protetto meglio dall'acqua e dagli agenti contaminanti. Il nuovo design dell'ammortizzatore consente un facile accesso alla molla del booster, facilitando le modifiche per soddisfare le diverse preferenze di guida. In termini di regolazione, i ciclisti possono ora regolare la risposta del sistema agli urti utilizzando le rondelle di precarico.

Specialized offre tre configurazioni del Future Shock 3.0. I modelli top di gamma S-Works e Pro sono dotati del Future Shock 3.3 con smorzamento idraulico, regolabile in movimento. I modelli Expert e Comp sono dotati del Future Shock 3.2, anch'esso smorzato idraulicamente ma privo di regolabilità in movimento. Il Future Shock 3.1 non smorzato, regolabile con molle e rondelle, è disponibile sui modelli Sport 105, Sport Apex e Base.

Oltre agli aggiornamenti Future Shock, la Roubaix SL8 incorpora la tecnologia AfterShock. Il reggisella Pavé a forma di D della bici con design Dropped Clamp consente maggiore flessibilità e conformità, fornendo 18 mm di comfort con un angolo di 45 gradi sulla sella. Anche il telaio vede miglioramenti, con uno spazio per gli pneumatici più ampio fino a 40 mm, che rende la bici più capace in condizioni difficili. L'aggiunta di supporti per parafango e punti di montaggio aggiuntivi sul tubo superiore e obliquo aumenta la versatilità della bici per il bikepacking e i viaggi più lunghi.

Inoltre, il nuovo design del telaio migliora l'aerodinamica, rendendo la bici più veloce di 17.7 secondi su una corsa di 100 km. L'utilizzo di tecniche avanzate di layup riduce il peso del telaio di 50 grammi rispetto alle versioni precedenti. La S-Works Roubaix completa pesa 7.3 kg, mentre i modelli Pro, Expert, Comp, Sport e Base vanno da 8.1 kg a 9.46 kg.

La Roubaix SL8 mantiene la sua geometria, che si è rivelata efficace nel fornire una posizione di guida comoda ed efficiente per le corse di resistenza. Con i suoi impressionanti aggiornamenti, la Roubaix SL8 mira a offrire una combinazione senza pari di fluidità, velocità e controllo per soddisfare le elevate aspettative dei ciclisti che cercano una bici da strada endurance di alto livello.

