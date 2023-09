Controllo del saldo Airtel: metodi semplici per trovare il saldo prepagato

By

Tenere traccia del saldo prepagato Airtel è essenziale per evitare interruzioni impreviste nei tuoi servizi mobili. Fortunatamente, esistono due semplici metodi per eseguire un controllo del saldo Airtel e ottenere dettagli come il saldo attuale, la quantità di dati rimanente e la validità della ricarica.

Il primo metodo non richiede l'accesso a Internet e può essere utilizzato su qualsiasi tipo di telefono. Fornisce però informazioni limitate rispetto al secondo metodo, che prevede il download dell'app ufficiale Airtel.

Se hai uno smartphone, puoi utilizzare entrambi i metodi per controllare comodamente il tuo saldo Airtel. Assicurati solo di avere una connettività di rete cellulare di base o un accesso a Internet sul tuo telefono.

Controllo del saldo Airtel utilizzando il codice USSD:

Aprire la tastiera o l'applicazione telefonica sullo smartphone o sul feature phone. Digita *123*10# utilizzando la tastiera del telefono. Premere il pulsante di chiamata per trasmettere il codice USSD. Visualizza i dettagli del tuo saldo e inserisci numeri aggiuntivi per accedere a ulteriori informazioni.

Controllo del saldo Airtel utilizzando l'app Airtel Thanks:

Scarica l'app Airtel Thanks dall'App Store o da Google Play Store. Accedi utilizzando il tuo numero di telefono e inserisci l'OTP ricevuta tramite SMS. Tocca "Servizi" nell'angolo in alto a sinistra dello schermo. Seleziona il tuo numero di telefono per visualizzare dettagli come saldo attuale, dati disponibili e validità.

Seguendo questi passaggi, puoi facilmente eseguire un controllo del saldo Airtel e rimanere informato sul tuo account prepagato. Non dimenticare di prendere nota della validità in uscita e in entrata, nonché della quantità di dati disponibili, così potrai ricaricare il tuo numero quando necessario.

Fonte:

– Airtel