Prime offerte del Black Friday Apple: cosa aspettarsi e dove trovarle

Il periodo natalizio è alle porte e questo significa che è ora di iniziare a pensare allo shopping natalizio. Per gli appassionati di tecnologia e i fan di Apple, il Black Friday è il momento perfetto per ottenere ottimi affari sui prodotti Apple. Mentre mancano ancora poche settimane ai saldi ufficiali del Black Friday, le prime offerte del Black Friday di Apple stanno già iniziando ad arrivare.

Quando si tratta di offerte del Black Friday, i gadget tecnologici sono sempre una categoria popolare e i dispositivi Apple non fanno eccezione. Sebbene Apple offra raramente sconti sui propri prodotti, ci sono molte offerte da trovare se sai dove cercare. Dagli Apple Watch agli AirPods, ai MacBook e altro ancora, puoi risparmiare in anticipo sui gadget per tutti quelli della tua lista.

Secondo John Thompson, redattore di Men's Health Gear and Commerce, alcuni dei prodotti da tenere d'occhio durante le festività natalizie includono AirPods Pro (2a generazione), Apple Watch Series 8, AirPods Max e Apple Watch Ultra. Questi prodotti sono sul mercato ormai da più di un anno e, con le nuove versioni Apple all'orizzonte, potrebbero esserci degli sconti a sorpresa.

Quando si tratta di smartwatch, le opzioni di Apple si integrano perfettamente nel tuo ecosistema iOS. L'ultima novità del marchio, l'Apple Watch Series 8, include una gamma di funzionalità per la salute e il fitness. Se stai cercando un'opzione più economica, Apple Watch SE (1a generazione e 2a generazione) offre funzionalità simili a un prezzo inferiore.

Quando si tratta di auricolari wireless, gli AirPods di Apple sono una scelta popolare. Gli AirPods Pro e gli AirPods Max offrono una qualità audio al top della gamma, mentre gli AirPods standard (2a generazione) sono un'opzione più conveniente. Se stai cercando un paio di auricolari per la palestra o per il pendolarismo, c'è un modello AirPod adatto alle tue esigenze.

Vale la pena considerare anche gli iPad di Apple durante i saldi del Black Friday. L'iPad Air e l'iPad Mini sono opzioni adatte ai pendolari e ai viaggi che offrono portabilità e comodità. L'iPad (9a generazione) è un'opzione più economica che fornisce comunque tutte le funzionalità di cui hai bisogno in un tablet.

Se stai cercando un nuovo laptop, la linea MacBook di Apple offre una gamma di opzioni. Il MacBook Air recentemente rilasciato e il MacBook Air 2020 sono attualmente ai prezzi più bassi di sempre. Sebbene le offerte per MacBook Pro non siano così impressionanti in questo momento, è possibile che vedremo sconti migliori in prossimità del Black Friday.

Non dimenticare gli accessori Apple! Associare i tuoi dispositivi Apple agli accessori giusti può migliorarne la funzionalità. Prendi in considerazione l'acquisto di un nuovo caricabatterie per il telefono o di un cavo MagSafe, che tornano sempre utili. Gli AirTag sono anche un ottimo accessorio per coloro che smarriscono spesso i propri effetti personali. Se preferisci qualcosa con un tocco di colore, Beats Fit Pro offre una gamma di opzioni paragonabili agli auricolari Apple.

Per quanto riguarda se Apple avrà i propri saldi per il Black Friday, è ancora incerto. In passato, il marchio offriva sconti solo sulle carte regalo. Tuttavia, vale sempre la pena tenere d'occhio eventuali annunci di Apple.

Quando si tratta di trovare le migliori offerte Apple, è importante guardarsi intorno. Sebbene Apple stessa non offra sconti sui suoi prodotti, spesso altri rivenditori lo fanno. Tieni d'occhio i rivenditori online, i grandi magazzini e i negozi focalizzati sulla tecnologia per le migliori offerte.

Il Black Friday è un ottimo momento per fare sconti incredibili sui dispositivi Apple. Che tu stia cercando un nuovo smartwatch, auricolari wireless, un tablet o un laptop, ci sono molte offerte anticipate di cui approfittare. Inizia subito a pianificare lo shopping natalizio e preparati a cogliere le migliori offerte quando arriveranno i saldi ufficiali del Black Friday.

