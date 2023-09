Creare voci IA realistiche: le possibilità e le domande che sollevano

In un mondo in cui le voci dell’intelligenza artificiale stanno diventando sempre più comuni, è importante considerare le implicazioni e le potenziali ramificazioni. Dagli assistenti virtuali come Alexa e Siri alle voci ascoltate su applicazioni come TikTok, i sistemi di intelligenza artificiale sono in grado di produrre discorsi realistici in varie lingue e voci. Recentemente, in una miniserie in tre parti sull'intelligenza artificiale, David Pierce, un rispettato editore e co-conduttore di The Vergecast, ha sperimentato l'addestramento di robot IA per replicare la sua voce.

Il processo prevedeva l'addestramento dei robot IA utilizzando script, audio esistente dei precedenti episodi di Vergecast o una combinazione di entrambi. L'obiettivo era determinare con quanta rapidità e rapidità fosse possibile creare una copia AI passabile della sua voce. I risultati sono stati sorprendenti, con quattro diversi strumenti che hanno mostrato diversi gradi di successo nel replicare la voce di David.

Sebbene non si prevede che nessuna delle voci dell'IA sostituirà David, è evidente che stanno migliorando rapidamente. Ciò solleva interrogativi significativi sulle potenziali implicazioni di tale tecnologia. Quali responsabilità hanno i creatori quando utilizzano l'intelligenza artificiale per replicare la propria voce? In che modo le persone affrontano le sfide etiche e legali che derivano dall’uso delle voci generate dall’intelligenza artificiale?

L’ascesa della musica basata sull’intelligenza artificiale, in cui le voci degli artisti vengono utilizzate per addestrare modelli in grado di creare canzoni convincenti con la voce di chiunque, presenta un dilemma simile. Questi progressi hanno il potenziale per innescare un decennio di cause legali e dibattiti etici riguardanti la proprietà e il consenso. È fondamentale considerare come utilizzare questi strumenti e come discuterne l’impatto.

Sebbene le possibilità offerte dalle voci dell’intelligenza artificiale siano vaste e democratizzanti, esiste un urgente bisogno di affrontare i deepfake e i potenziali problemi che potrebbero creare. Il rapido miglioramento della tecnologia dell’intelligenza artificiale richiede che queste discussioni abbiano luogo il prima possibile. Lo sviluppo e l’uso di voci realistiche dell’intelligenza artificiale sono qui per restare ed è fondamentale navigare in questo nuovo terreno in modo responsabile ed etico.

Definizioni:

– Voci AI: voci generate artificialmente create attraverso modelli AI addestrati sul linguaggio umano.

– Deepfake: supporti sintetici che combinano e sovrappongono immagini e video esistenti su immagini o video sorgente, spesso con intenti dannosi.

Fonte:

– David Pierce, “Ho creato un bot che suona quasi esattamente come me. È stato più facile e migliore di quanto mi aspettassi. È bello o terrificante?”, The Verge