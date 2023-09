Il vetro per il controllo della luce Digital CurtainTM di AGC adottato per il "Century" di Toyota

AGC, produttore leader a livello mondiale di vetro, prodotti chimici e materiali high-tech, ha annunciato che il suo vetro per il controllo della luce Digital CurtainTM è stato adottato per il modello Century di Toyota, il cui lancio è previsto nel 2023. Si tratta della prima volta che il controllo della luce il vetro è stato utilizzato nelle sezioni delle portiere delle auto. L'adozione del Digital CurtainTM nei sedili posteriori del modello Century consente il controllo istantaneo della trasmissione della luce e della visibilità, migliorando la spaziosità e il comfort dell'interno della cabina.

Digital CurtainTM è un tipo di vetro per il controllo della luce che riduce il calore e il riverbero della luce solare fornendo allo stesso tempo privacy nello stato oscurato e un senso di apertura nello stato trasparente. A differenza dei precedenti vetri per il controllo della luce utilizzati come finestre fisse, Digital CurtainTM offre sia resistenza chimica che meccanica, rendendolo adatto per l'esposizione a lungo termine a varie condizioni atmosferiche. Inoltre, il design del vetro del finestrino, con il suo design sottile e pulito in ceramica nera, completa il prestigio del modello Century.

L'implementazione di Digital CurtainTM elimina la necessità di parasole e crea uno spazio per i sedili posteriori più ampio, più avanzato e confortevole, garantendo allo stesso tempo una maggiore privacy. Poiché l’industria automobilistica richiede soluzioni in vetro sempre più sofisticate e diversificate, il Gruppo AGC mira a contribuire alla realizzazione di una nuova società della mobilità fornendo materiali e soluzioni ottimali.

Il vetro per il controllo della luce Digital CurtainTM è costituito da vetro laminato con una pellicola speciale inserita tra due lastre di vetro. Questa pellicola contiene un materiale speciale che riduce i raggi UV di circa il 99% sia in modalità attenuata che trasmissiva. La distribuzione e l'orientamento del materiale speciale all'interno della pellicola possono essere controllati tramite la tensione, consentendo la commutazione istantanea tra la modalità attenuata e quella trasmissiva.

Nella modalità attenuata, il materiale speciale è disposto in modo casuale, diffondendo la luce e rendendo il vetro opaco per ridurre l'abbagliamento, il calore e garantire la privacy. Nella modalità trasmissiva, quando viene applicata una tensione alla pellicola, il materiale speciale si allinea nella stessa direzione, permettendo alla luce di passare attraverso il vetro e rendendolo trasparente.

Nel complesso, l'adozione del vetro per il controllo della luce Digital CurtainTM di AGC nel modello Century di Toyota rappresenta una svolta nella tecnologia del vetro automobilistico, offrendo ai passeggeri un'esperienza interna più confortevole e versatile in termini di controllo della luce, visibilità e privacy.

Fonte: AGC (nessun URL fornito)