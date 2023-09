La letteratura africana nell'era digitale esplora nuovi pubblici e temi

Il primo libro di studio sulla letteratura digitale in Africa, “African Literature in the Digital Age: Class and Sexual Politics in New Writing from Kenya and Nigeria”, sta raccogliendo una significativa attenzione accademica. Scritto da Shola Adenekan, ex giornalista e professore associato di studi africani, il libro esamina il ruolo di Internet e dei nuovi media nel plasmare un nuovo pubblico per la letteratura africana.

L'ispirazione di Adenekan per scrivere il libro è venuta dalle sue esperienze con Internet e dalle connessioni che ha stabilito con scrittori e pensatori attraverso elenchi di posta elettronica e piattaforme di social media. Ha notato una tendenza crescente della letteratura africana pubblicata online, su piattaforme come blog, siti Web e, successivamente, piattaforme di social media come MySpace, Facebook e Tumblr.

Il panorama digitale ha fornito uno spazio più organico per queste voci emergenti, poiché il loro pubblico principale è diventato il pubblico digitale africano piuttosto che gli editori tradizionali. Molti scrittori e pensatori erano donne e africani queer le cui opere non erano ritenute degne dagli editori tradizionali. Piattaforme come il blog di Sokari Ekine e le reti culturali e letterarie hanno fornito spazi agli scrittori queer provenienti da Kenya, Somalia e Sud Africa per connettersi e condividere il loro lavoro.

Internet ha avuto un impatto significativo sulla letteratura keniota e nigeriana. Ad esempio, i primi lavori della scrittrice nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie furono pubblicati per la prima volta online, mentre il libro di saggistica dello scrittore keniota Billy Kahora è nato da un pezzo pubblicato su un blog ormai defunto. Anche le riviste digitali africane come African Writers, African Writing e Kwani hanno svolto un ruolo cruciale nel fornire piattaforme a molti scrittori africani affermati oggi.

L’attivismo queer ha trovato casa nello spazio digitale. Molti scrittori queer, di fronte all’omofobia, emigrarono in Europa e in America ma continuarono a lottare contro la discriminazione. La piattaforma online ha permesso loro di articolare le proprie esperienze e mostrare la ricchezza della vita queer africana. Le opere di scrittori queer come Keguro Macharia, Sokari Ekine, Shailja Patel, Unoma Azuah e Romeo Oriogun costituiscono un punto di partenza per comprendere e teorizzare l’Africa digitale, evidenziando l’intersezione tra queerness, politica e diritti civili.

Anche la classe gioca un ruolo nel panorama letterario digitale. Mentre milioni di africani di diversa estrazione utilizzano Internet, molti dei pionieri delle comunità letterarie digitali provengono da un solido background di classe media. Questi scrittori hanno spesso il privilegio di essere ambasciatori culturali per il continente e possono discutere di argomenti tabù come la sessualità nel loro lavoro.

Adenekan spera che il suo libro ispiri altri a esplorare la vita digitale e queer africana nei loro scritti. Sottolinea l'importanza di studiare la vita quotidiana dell'Africa, andando oltre l'attenzione allo spettacolare e al coinvolgimento nei rituali quotidiani.

In conclusione, “La letteratura africana nell’era digitale” fa luce sul potere dinamico e trasformativo di Internet nel plasmare la letteratura africana, evidenziando le narrazioni degli africani queer e le voci che sfidano le norme editoriali tradizionali.

Fonte: Letteratura africana nell'era digitale: classe e politica sessuale nella nuova scrittura dal Kenya e dalla Nigeria di Shola Adenekan.