Access Bio acquisisce una partecipazione azionaria in CuraPatients per espandersi nel settore sanitario digitale statunitense

Access Bio, una società con sede negli Stati Uniti focalizzata sullo sviluppo di kit diagnostici di prossima generazione, si è assicurata una nuova partecipazione azionaria in CuraPatients, una società con sede in California che si occupa di salute digitale della popolazione. L'acquisizione mira ad accelerare l'ingresso di Access Bio nel settore della sanità digitale negli Stati Uniti.

CuraPatients è nota per la sua soluzione SaaS (Software-as-a-Service) basata sull'intelligenza artificiale, certificata dal Federal Risk and Authorization Management Program (FedRAMP). Questa certificazione garantisce che CuraPatients aderisca a un approccio standardizzato alla valutazione della sicurezza, alla certificazione e al monitoraggio continuo di prodotti e servizi cloud. Consente all’azienda di accedere alle informazioni sui pazienti da ogni agenzia del governo federale degli Stati Uniti, fornendo un vantaggio competitivo nello spazio dei servizi sanitari digitali del settore pubblico statunitense.

Oltre al suo software basato sull'intelligenza artificiale, CuraPatients offre anche servizi di gestione degli appuntamenti per vaccinazioni e malattie croniche alle principali catene di farmacie negli Stati Uniti. Ciò consente al settore privato di sfruttare la rete aziendale di CuraPatients.

Access Bio, con la sua vasta gamma di prodotti diagnostici, mira a massimizzare le sinergie attraverso la collaborazione con CuraPatients. L'azienda prevede di utilizzare l'applicazione di prenotazione di CuraPatients come nuovo canale di distribuzione per la vendita e la fornitura dei propri kit diagnostici. Inoltre, Access Bio intende collaborare con CuraPatients per sviluppare in futuro una piattaforma di soluzioni integrate per la prevenzione, la diagnosi, la prescrizione e il trattamento.

"La tecnologia di sicurezza avanzata, la piattaforma di servizi sanitari digitali e la rete aziendale di CuraPatients negli Stati Uniti costituiranno una solida base per la nostra espansione nel settore della sanità digitale", ha affermato un funzionario di Access Bio. “Attraverso partnership strategiche con diverse aziende, continueremo ad accelerare la nostra presenza nel settore della sanità digitale”.

