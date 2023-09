– Accenture acquisisce Nautilus Consulting per migliorare le soluzioni digitali nel settore sanitario

By

Accenture, società globale di servizi professionali, ha annunciato l'acquisizione di Nautilus Consulting, una delle principali società di consulenza sanitaria digitale con sede nel Regno Unito. Nautilus Consulting è nota per la sua esperienza nelle soluzioni EPR (Electronic Patient Record). I dettagli finanziari dell'operazione non sono stati resi noti. Questa acquisizione segna un passo importante per Accenture nell’espansione delle proprie capacità nel settore sanitario.

Nautilus Consulting, con sede a Londra, è specializzata in servizi di consulenza strategica e operativa specificatamente adattati al settore della sanità digitale. Il team dell'azienda, composto da esperti sia del Servizio sanitario nazionale (NHS) che del settore privato, è impegnato a migliorare l'esperienza dei pazienti e a migliorare i risultati sanitari. Integrando Nautilus Consulting nel suo team Health Strategy & Consulting, Accenture mira a rafforzare le proprie capacità di trasformazione, implementazione e ottimizzazione digitale nel Regno Unito e a livello globale.

Uno dei principali vantaggi di questa acquisizione è il vantaggio strategico che offre ad Accenture nella sua relazione con Oracle Health. La vasta esperienza di Nautilus Consulting nell'approvvigionamento e nell'implementazione della piattaforma Millennium di Oracle Health migliorerà la capacità di Accenture di offrire soluzioni complete di trasformazione digitale su larga scala. Questa integrazione colmerà il divario tra gli utenti clinici e i fornitori di soluzioni IT, con conseguente miglioramento dell’esperienza del paziente, dei risultati sanitari e dell’efficienza operativa.

Ashish Goel, Senior Managing Director della divisione Health Industry di Accenture nell'area EMEA, ha espresso entusiasmo per l'acquisizione, affermando che Nautilus ha il talento, le capacità digitali e le intuizioni strategiche giuste per guidare un cambiamento positivo nei servizi sanitari. Goel ritiene che la combinazione delle competenze di entrambe le società accelererà la trasformazione digitale e, in definitiva, renderà Accenture un partner leader nella trasformazione sanitaria.

Simon Evans, amministratore delegato di Nautilus Consulting, ha fatto eco ai sentimenti di Goel, sottolineando l'impegno di Nautilus nel massimizzare il valore degli investimenti digitali nel settore sanitario. Evans ritiene che l’unione delle forze con Accenture consentirà loro di avere un impatto ancora maggiore sull’ecosistema sanitario, in particolare in un periodo di costi crescenti e sfide legate alle risorse.

Questa acquisizione dimostra l’impegno di Accenture nel potenziare le proprie soluzioni digitali nel settore sanitario e il suo impegno nel migliorare l’accesso, l’esperienza e i risultati dei servizi sanitari. Sfruttando l'esperienza di Nautilus Consulting, Accenture mira a diventare un partner di fiducia e leader nella trasformazione del settore sanitario.

Fonte:

– Accenture acquisisce Nautilus Consulting per migliorare le soluzioni digitali nel settore sanitario

– CanaleE2E