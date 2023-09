L'Associazione degli operatori dei cambiavalute della Nigeria lancia un appello all'autonomia digitale

L'Associazione degli operatori di cambio valuta della Nigeria (ABCON) ha chiesto alla Banca centrale della Nigeria (CBN) di concedere l'autonomia digitale ai servizi di cambio valuta (BDC) per raggiungere la convergenza dei tassi di cambio. Il presidente dell'ABCON, Dr. Aminu Gwadabe, ha pubblicato un rapporto in cui esorta la banca apicale a fornire un'approvazione senza obiezioni affinché i BDC passino completamente alle operazioni digitali.

Si prevede che la concessione dell’autonomia digitale ai BDC porterà alla convergenza dei tassi di cambio, minimizzerà la volatilità del mercato e stimolerà la crescita economica. ABCON ha una comprovata esperienza nel raggiungimento della convergenza dei tassi in passato, anche nel 2006, 2009 e dal 2018 al 2020, prima dello scoppio della pandemia di Covid-19.

Secondo il dottor Gwadabe, consentire agli operatori l’autonomia digitale faciliterebbe la reale scoperta dei tassi di mercato, consentirebbe l’implementazione delle politiche armonizzate sui tassi di cambio del governo federale e supporterebbe il monitoraggio efficace delle transazioni BDC per la conformità ai requisiti legali e regolamentari.

ABCON è stata proattiva nell'abbracciare la tecnologia e ha effettuato investimenti significativi nella ricerca IT, nello sviluppo e nell'implementazione di varie soluzioni digitali dal 2016. Gli operatori BDC dispongono ora di sistemi di monitoraggio delle transazioni, dotati di strutture per uffici IT e connessioni Internet. Registrano le loro transazioni su Amazon Web Service (AWS) online in tempo reale ed estraggono report giornalieri per l'invio del reso. Inoltre, gli operatori si sono integrati con le piattaforme di verifica del Nigeria Inter-Bank Settlement System (NIBSS) e del Bank Verification Number (BVN).

Queste riforme digitali non solo migliorano l’efficienza operativa, ma contribuiscono anche allo sviluppo e alla modernizzazione complessivi del settore BDC. La richiesta di autonomia digitale di ABCON è in linea con le riforme pianificate dal CBN per i BDC, sottolineando la necessità di conformità con i progressi tecnologici.

Fonte:

– Rapporto ABCON

– Associazione degli operatori dei Bureaux De Change della Nigeria