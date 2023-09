Abbott acquisirà Bigfoot Biomedical, espandendo l'innovazione nella cura del diabete

Abbott, azienda leader nel settore dei dispositivi medici, ha annunciato l'intenzione di acquisire Bigfoot Biomedical, azienda specializzata nella tecnologia per la cura del diabete. L’acquisizione arriva dopo anni di collaborazione tra le due società e mira ad accelerare ulteriormente l’innovazione nel campo della gestione del diabete.

Bigfoot Biomedical, fondata nel 2014, offre un cappuccio per penna per insulina “intelligente” che raccoglie i dati dal monitor continuo del glucosio (CGM) dell'utente per aiutarlo a calcolare la giusta dose di insulina. Il sistema di gestione dell'insulina dell'azienda, chiamato Bigfoot Unity, trasforma i dati sul diabete in chiare raccomandazioni sul dosaggio visualizzate sul cappuccio della penna per insulina. Questo sistema è progettato per essere abbinato al CGM FreeStyle Libre 2 di Abbott, fornendo agli utenti una gestione dell'insulina personalizzata e accurata.

La collaborazione tra Bigfoot e Abbott è iniziata nel 2017, con l'integrazione del sistema CGM FreeStyle Libre e del sistema Bigfoot Unity che ha ricevuto l'approvazione della FDA nel 2021. L'acquisizione di Bigfoot da parte di Abbott consentirà un'ulteriore innovazione e una più ampia disponibilità del sistema Bigfoot Unity per pazienti diabetici.

Il CGM FreeStyle Libre di Abbott è ampiamente utilizzato e noto per la sua convenienza. Acquisendo Bigfoot Biomedical, Abbott mira ad espandere la propria presenza nella cura del diabete e a sviluppare soluzioni connesse che semplifichino la convivenza con il diabete. L’acquisizione riunirà due leader in diverse aree della cura del diabete, del CGM e del supporto al dosaggio dell’insulina, per creare strumenti di gestione del diabete più personalizzati e precisi.

L'acquisizione pianificata è stata vista come un logico passo successivo per entrambe le società. Bigfoot trarrà vantaggio dalle dimensioni e dalle risorse di Abbott per raggiungere un numero maggiore di pazienti diabetici, mentre Abbott estenderà le capacità del suo dispositivo FreeStyle Libre e fornirà ai pazienti informazioni utili.

Si prevede che l’accordo si concluderà nel terzo trimestre di quest’anno, promuovendo ulteriormente l’innovazione nel settore della cura del diabete.

