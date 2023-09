L'Atlanta Journal-Constitution dà il benvenuto a Imani Dennis e Abbey Edmonson nel Digital Team

L'Atlanta Journal-Constitution (AJC) è entusiasta di annunciare l'aggiunta di Imani Dennis e Abbey Edmonson al suo team digitale. In qualità di specialisti dei contenuti dei social media, Dennis ed Edmonson saranno responsabili della programmazione delle piattaforme social della redazione, tra cui Facebook, Twitter e Instagram. Collaboreranno per mostrare il giornalismo di prim'ordine dell'AJC e creare contenuti digitali accattivanti.

Imani Dennis è stato un prezioso collaboratore dell'AJC come libero professionista e ora si unirà al team a tempo pieno. Prima di unirsi al giornale, ha lavorato come stagista digitale nell'autunno del 2020, acquisendo esperienza nella gestione dei social media, nella modifica della home page del sito Web e nella creazione di newsletter. Dennis ha anche svolto un ruolo cruciale nella copertura delle storiche elezioni presidenziali del 2020. La sua dedizione e il suo straordinario lavoro sono stati riconosciuti con premi come il 2° posto come miglior film di intrattenimento ai GSPA 2020 Better Newspaper Honors Awards.

Abbey Edmonson, con un Master in Belle Arti in scrittura presso il Savannah College of Art and Design, porta il suo talento creativo nel team dei social media dell'AJC. In precedenza ha lavorato come assistente editoriale per Invitation Magazines ed è stata direttrice creativa per Atlanta Legacy Trail. Gli interessi di Edmonson vanno oltre la scrittura; inoltre trascorre il tempo libero illustrando cartoni animati e ritratti.

L'Atlanta Journal-Constitution è un'importante testata giornalistica del sud-est che si concentra su questioni locali, coprendo i governi statali e locali, l'economia, l'intrattenimento e lo sport. Il suo team dedicato di giornalisti si impegna a scoprire la verità, proteggere il diritto del pubblico all'informazione e ritenere i leader della comunità responsabili delle loro azioni. Con una ricca storia che risale alla fondazione dell'Atlanta Constitution nel 1868 e dell'Atlanta Journal nel 1883, l'AJC si è affermata come una fonte affidabile di giornalismo credibile e approfondito.

Fonte: The Atlanta Journal-Constitution