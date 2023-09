Vivi la nostalgia con le tazze vintage con uova di Pasqua

Se sei cresciuto in Irlanda e hai festeggiato la Pasqua, probabilmente hai familiarità con le tazze che un tempo accompagnavano le tue uova di cioccolato. Queste tazze, spesso accompagnate da uova Nestlé o Cadbury, erano di gran lunga superiori alle semplici tazze bianche che ora riempiono i nostri armadi per la loro comodità. Molti di noi tengono queste tazze nostalgiche per anni.

Mick, un collezionista di nuovi boccali di uova di Pasqua degli anni '90, condivide questo sentimento. Nel corso degli anni ha accumulato un'enorme collezione, comprese tazze con Smarties, Jaffa Cakes e Mars bars. Ora, Mick è finalmente pronto a separarsi dalla sua collezione e a venderla al Pop Cup Shop situato al Nick's Coffee a Ranelagh il 23 settembre.

Mick e la sua compagna Betzy sono venditori vintage esperti, che spesso si trovano nei mercatini delle pulci mensili nei Liberties. Questa volta offriranno in vendita circa 50 tazze, insieme a una selezione di capi di abbigliamento scelti con cura dalla loro collezione. Le tazze sono inutilizzate e in ottime condizioni, il prezzo varia da € 15 a € 30 al pezzo. Che tu sia un collezionista o semplicemente desideri un tocco di nostalgia nei tuoi armadi, queste tazze sono la soluzione ideale.

Alla domanda sui suoi sentimenti nei confronti della vendita della collezione, Mick ha espresso entusiasmo e desiderio di trovare nuove case per le sue amate tazze. Crede che ognuno abbia una barretta di cioccolato preferita, quindi perché non avere una tazza abbinata? Inoltre, Mick non ha potuto fare a meno di commentare il declino della qualità dei boccali di uova di Pasqua negli ultimi anni. Ha ricordato le dimensioni e la forma delle tazze degli anni '90 e dei primi anni 2000, affermando che le offerte attuali sono scadenti.

In effetti, le tazze degli anni 2010 sono particolarmente deludenti. Spesso non hanno spazio sufficiente per una tazza piena di tè e i difetti di progettazione, come il labbro rovesciato, non solo compromettono la loro estetica ma rappresentano anche un potenziale pericolo per la salute quando si tengono bevande calde. In confronto, la collezione di Mick è una testimonianza della superiore maestria artigianale del passato.

Se sei interessato ad acquistare uno di questi boccali vintage a forma di uovo di Pasqua, tieni presente che dovrebbero essere lavati a mano per garantirne la longevità. Il Pop Cup Shop del 23 settembre è il posto giusto se vuoi aggiungere un tocco di nostalgia alla tua collezione. Non perdere l'occasione di possedere un pezzo di storia della tazza dell'uovo di Pasqua.

