Un risolutore Ising basato sulla fisica basato sulla tecnologia CMOS standard

I ricercatori dell'Università del Minnesota hanno sviluppato un solutore Ising basato sulla fisica basato sulla tecnologia CMOS (semiconduttore di ossido di metallo complementare) standard. Il solutore Ising è progettato per affrontare problemi di ottimizzazione combinatoria identificando in modo efficiente la combinazione ottimale di variabili soggette a vincoli.

La chiave per risolvere questi problemi complessi è un sistema hardware con una connettività nodo tutto a tutti, che consente ai grafici che rappresentano le dimensioni di un problema di essere mappati direttamente sull'hardware del computer. Tuttavia, costruire un hardware connesso all-to-all è impegnativo poiché il numero di connessioni per nodo aumenta esponenzialmente con il numero di nodi accoppiati, con conseguente aumento del carico elettrico e del sovraccarico dell'hardware.

Il solutore Ising sviluppato dai ricercatori è costituito da oscillatori ad anello accoppiati e da un'architettura connessa a nodi all-to-all. Gli oscillatori sono strettamente accoppiati in una serie di barre trasversali, consentendo la propagazione di un segnale oscillante sia in direzione orizzontale che verticale. Posizionando un circuito accoppiatore a ciascuna intersezione, i ricercatori sono stati in grado di costruire una matrice di circuiti in cui ciascun segnale del nodo può comunicare con tutti gli altri segnali del nodo.

I ricercatori hanno testato il loro risolutore Ising eseguendo varie operazioni statistiche e mappando grafici di varie dimensioni e densità sul loro chip. Hanno scoperto che il loro approccio consentiva la mappatura diretta dei grafici dei problemi con un massimo di 48 nodi, il che rappresenta un miglioramento significativo rispetto ai progetti precedenti.

In futuro, il chip sviluppato dai ricercatori potrebbe favorire la creazione di ulteriori solutori e dispositivi Ising in grado di risolvere in modo efficiente problemi di ottimizzazione combinatoria. Tuttavia, ci sono ancora sfide da superare, come la scomposizione e la ricomposizione dei sottoproblemi senza sacrificare l'accuratezza della soluzione, il confronto della qualità della soluzione dell'hardware con gli algoritmi di ottimizzazione esistenti e la ricerca di modi più sistematici per formulare i pesi di accoppiamento dei problemi.

Nel complesso, lo sviluppo di questo solutore Ising basato sulla tecnologia CMOS standard è un passo promettente verso il miglioramento delle capacità dei computer quantistici e la facilitazione della loro implementazione nel mondo reale per risolvere complessi problemi di ottimizzazione.

Fonte: Hao Lo et al, Un chip risolutore Ising basato su oscillatori ad anello accoppiati con un'architettura di array tutti-a-tutti collegati a 48 nodi, Nature Electronics (2023). DOI: 10.1038/s41928-023-01021-y