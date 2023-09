Una guida per navigare nella mappa e nell'interfaccia di Starfield

By

Starfield, l'ultima uscita di Bethesda, offre ai giocatori un universo vasto e intricato da esplorare. Con un sistema di mappe multi-livello e opzioni di navigazione dei menu non convenzionali, è facile sentirsi sopraffatti e persi nell'interfaccia. Questa guida ha lo scopo di aiutare i giocatori a comprendere come funziona il sistema di mappe di Starfield e fornisce suggerimenti per una navigazione efficiente.

Per sbloccare il viaggio veloce verso aree specifiche, i giocatori devono prima visitare una città o un luogo su un pianeta. Successivamente, possono aprire lo scanner premendo LB (controller) o F (tastiera) e puntare il reticolo su un'area visitata in precedenza. Premendo A (gamepad) o E (tastiera) verrà visualizzata un'opzione di viaggio veloce. Questo metodo consente ai giocatori di viaggiare in luoghi specifici senza accedere a un menu.

Starfield presenta quattro livelli di mappe. La mappa di superficie fornisce una panoramica di base dei punti di interesse ma è priva di dettagli. Aprendo lo scanner con LB/F e poi premendo RB/G, i giocatori possono accedere alla mappa di superficie e viaggiare rapidamente verso le località visitate in precedenza. La mappa del pianeta mostra informazioni più dettagliate ed è possibile accedervi tenendo premuto il pulsante menu o la scheda. Da questa visuale, i giocatori possono selezionare posizioni specifiche o scegliere di atterrare ed esplorare qualsiasi area del pianeta.

La mappa del sistema mostra tutti i pianeti, le lune e le stazioni spaziali all'interno di un sistema stellare. I giocatori possono impostare un percorso o viaggiare istantaneamente in un'area visitata in precedenza. La mappa della galassia rivela tutti i sistemi stellari disponibili in Starfield e consente ai giocatori di tracciare rotte verso nuovi sistemi. Se un sistema stellare è fuori portata, i giocatori devono aggiornare la propria nave o navigare verso un sistema più vicino.

Quando viaggiano verso una stazione spaziale, i giocatori devono volare manualmente verso di essa e attraccare premendo A (o E quando sono vicini). Una volta attraccati, i giocatori possono premere X (o R) per salire a bordo della stazione o tornare alla propria nave. Inoltre, è possibile viaggiare velocemente verso gli obiettivi della missione accedendo al registro delle missioni e selezionando una missione specifica. I giocatori possono premere Y (gamepad) o B (tastiera) per far sì che la mappa localizzi automaticamente il loro prossimo obiettivo nella galassia.

Per un'esperienza più coinvolgente, i giocatori possono scegliere di navigare senza fare troppo affidamento su mappe e menu. Dalla cabina di pilotaggio della propria nave, i giocatori possono cercare le icone che rappresentano destinazioni specifiche e premere A per recarsi lì. Questo metodo consente ai giocatori di evitare eccessive immersioni nei menu e raggiungere qualsiasi posizione desiderata.

Man mano che i giocatori trascorrono più tempo esplorando l'universo stellato di Starfield, acquisiranno maggiore familiarità con l'interfaccia e svilupperanno la memoria muscolare per una navigazione efficiente. Con l'aiuto di questa guida, i giocatori possono navigare con facilità nella vastità dello spazio e godersi l'esperienza coinvolgente che Starfield ha da offrire.

