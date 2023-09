Il nuovo design LED migliora il realismo nei display immersivi

I ricercatori della Meijo University e della King Abdullah University of Science and Technology (KAUST) hanno sviluppato diodi a emissione di luce (LED) economici e ultra-piccoli che potrebbero migliorare i display immersivi. Questi LED consentono immagini a colori ad alta risoluzione, fondamentali per le esperienze di realtà virtuale e aumentata. I ricercatori hanno impilato array di micro-LED blu, verdi e rossi sullo stesso substrato e hanno raggiunto una densità di pixel di 330 pixel per pollice.

I semiconduttori al nitruro di gallio e indio utilizzati nei LED soddisfano i requisiti di risoluzione, dettaglio e ampiezza del colore necessari per esperienze visive realistiche. Per ottenere prestazioni ottimali, è essenziale costruire i LED come una singola unità sullo stesso substrato, piuttosto che come elementi separati.

Le lunghezze d'onda di emissione dei LED erano 486, 514 e 604 nanometri, con uno spettro di emissione sufficientemente stretto da emettere luce rossa, blu e verde e distinguerli. Sebbene ci fossero alcune lunghezze d’onda emesse estranee e le emissioni rosse e blu fossero inferiori all’emissione verde a causa dei danni durante la fabbricazione del dispositivo, i ricercatori ritengono che l’ottimizzazione delle condizioni di crescita dei cristalli possa risolvere questi difetti.

Lo sviluppo di LED migliorati è fondamentale per raggiungere un realismo di livello superiore nei display immersivi. Incorporando questi LED nelle moderne applicazioni del metaverso, gli utenti possono vivere esperienze più coinvolgenti e vivide nei giochi, nei cosmetici e in altri campi. I ricercatori stanno ora lavorando alla preparazione dei dispositivi su substrati economici di zaffiro per l’uso pratico.

Questo nuovo design LED segna un passo importante verso la creazione di luminosità e definizione ultra elevate in display coinvolgenti, aprendo possibilità per esperienze visive più realistiche e coinvolgenti.

Fonte: Università Meijo, Applied Physics Express (DOI: 10.35848/1882-0786/aced7c)