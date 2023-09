Il lancio del nuovo Chromecast con Google TV è previsto a breve

Google potrebbe prepararsi per il rilascio di un nuovo Chromecast con Google TV. Secondo quanto riportato da 9to5Google, nel prossimo futuro dovrebbe arrivare sul mercato un modello di fascia alta con velocità migliorate. All'inizio di quest'anno, è stato scoperto un nuovo Chromecast nell'app Google Home, suggerendo che fosse in corso un aggiornamento.

Nell'ultimo sviluppo, 9to5Google ha individuato un nuovo Chromecast con telecomando Google TV in Android 14 Beta. Sebbene il telecomando mantenga un design familiare, presenta un nuovo layout. Un video che mostra il nuovo telecomando può essere trovato sul sito web 9to5Google.

Inoltre, Walmart ha recentemente lanciato il proprio dongle conveniente per Google TV, il dongle Google TV Onn, al prezzo di soli $ 19.88. Nonostante il suo basso costo, questo dispositivo offre funzionalità impressionanti, tra cui la risoluzione 4K e una potenza di elaborazione decente. Anche se potrebbe non essere potente come il Chromecast da $ 50 con Google TV 4K, il dongle Walmart rappresenta un'opzione interessante per i consumatori attenti al budget.

In particolare, si dice che Walmart stia lavorando anche su un altro dispositivo Google TV. Un documento della FCC ha svelato i piani per uno streaming stick di Google TV che dovrebbe fornire video HD e potrebbe potenzialmente essere venduto al dettaglio per circa $ 15. Questa mossa è in linea con gli sforzi di Google per rafforzare la propria posizione nel mercato di Google TV.

Per quanto riguarda una potenziale data di rilascio, si ipotizza che Google possa svelare il nuovo smartphone Pixel 8 nei prossimi mesi, offrendo un'occasione ideale per presentare anche il nuovo Chromecast. Tieni gli occhi aperti per gli aggiornamenti su questo entusiasmante sviluppo.

Fonte:

9to5Google

Zatz Not Funny