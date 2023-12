I ricercatori sviluppano uno strumento di calibrazione innovativo per la microscopia a super risoluzione

I ricercatori dell'Università di Würzburg in Germania hanno creato un nuovo strumento di calibrazione per la microscopia a super risoluzione chiamato PicoRulers. Questi righelli molecolari basati su proteine ​​consentono di testare la risoluzione ottica dei più recenti metodi di microscopia a super risoluzione su biomolecole nell'intervallo inferiore a 10 nm in condizioni realistiche.

La microscopia a super risoluzione ha rivoluzionato il campo dell’imaging cellulare, fornendo ai biologi informazioni senza precedenti sul funzionamento interno delle cellule. Negli ultimi due decenni, la risoluzione spaziale di questa tecnologia è migliorata da decine di nanometri all’intervallo di nanometri a una cifra.

Il team dietro PicoRulers, guidato da Markus Sauer e Gerti Beliu, ha cercato di migliorare ulteriormente le capacità di risoluzione della microscopia a fluorescenza a super risoluzione, in particolare nelle cellule viventi. Sostengono che per valutare accuratamente le applicazioni di imaging cellulare, dovrebbero essere utilizzate strutture o righelli di riferimento biologicamente rilevanti.

I ricercatori hanno progettato PicoRulers basati sulla proteina PCNA, l'antigene nucleare delle cellule proliferanti, che svolge un ruolo cruciale nella replicazione e riparazione del DNA. Incorporando amminoacidi non canonici nella proteina PCNA, il team è riuscito ad attaccare coloranti organici in posizioni specifiche con un errore di collegamento minimo. Questa modifica ha consentito l'etichettatura precisa del PCNA a distanze ben definite di 6 nm.

Utilizzando il metodo di microscopia a super risoluzione noto come DNA-PAINT, i ricercatori hanno risolto con successo la struttura triangolare regolare del PicoRuler da 6 nm. Ritengono che lo sviluppo di PicoRulers fornirà un prezioso strumento di calibrazione per verificare e migliorare l'accuratezza delle nuove tecniche di microscopia a super risoluzione.

In futuro, il team prevede di esplorare l'uso di diverse proteine ​​o complessi come PicoRuler per espandere la propria gamma di applicazioni nell'imaging biologico. Sperano anche di studiare metodi per fornire PicoRulers nelle cellule per esperimenti di imaging intracellulare a super risoluzione.