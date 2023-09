Apple Inc: il valore delle azioni è superiore al giusto valore?

By

In questo articolo, stimeremo il valore intrinseco di Apple Inc. (AAPL) utilizzando un modello di flusso di cassa scontato (DCF). Il modello DCF tiene conto dei flussi di cassa futuri attesi dall'azienda e li attualizza al loro valore attuale.

Per stimare i flussi di cassa, utilizziamo un modello a 2 stadi con due periodi di tassi di crescita. La prima fase rappresenta una crescita più elevata, mentre la seconda fase rappresenta una fase di crescita inferiore. Quando possibile, vengono utilizzate le stime degli analisti e, nei casi in cui non sono disponibili, estrapoliamo il precedente flusso di cassa libero.

Partiamo dal presupposto che le aziende con un flusso di cassa libero in contrazione rallenteranno il loro tasso di contrazione, e le aziende con un flusso di cassa libero in crescita sperimenteranno un tasso di crescita più lento nel tempo. Ciò riflette il fatto che la crescita tende a rallentare maggiormente nei primi anni che negli anni successivi.

I flussi di cassa futuri vengono poi attualizzati al loro valore attuale utilizzando un tasso di sconto. Partiamo dal presupposto che un dollaro oggi avrà più valore di un dollaro in futuro. Il valore attuale della stima del flusso di cassa a 10 anni è calcolato in 1.0 miliardi di dollari.

Oltre ai flussi di cassa dei prossimi dieci anni, calcoliamo il Terminal Value, che tiene conto di tutti i flussi di cassa futuri oltre il decennio. Per il Valore Terminale viene utilizzato un tasso di crescita conservativo, basato sulla media del rendimento dei titoli di Stato a 10 anni. Il valore attuale del valore terminale è stimato a 1.5 trilioni di dollari.

Il valore patrimoniale totale, che è la somma del valore attuale dei flussi di cassa e del valore attuale del valore terminale, è calcolato in 2.5 trilioni di dollari. Dividendo questo valore per il numero di azioni in circolazione, troviamo che le azioni sembrano essere scambiate attorno al valore equo.

È importante notare che le valutazioni possono essere imprecise e diverse ipotesi possono influenzare i risultati. Il modello DCF non considera la ciclicità del settore o i futuri requisiti patrimoniali di un’azienda. Pertanto, è fondamentale considerare altri fattori quando si valuta la performance potenziale di un'azienda.

In conclusione, sebbene il modello DCF suggerisca che Apple Inc. sia scambiata vicino al suo valore equo, è solo uno dei tanti fattori da considerare quando si valuta un investimento. Si consiglia di esaminare altri aspetti come i rischi, il potenziale di guadagno futuro rispetto ai concorrenti e le opportunità di investimento alternative.

Fonte:

– Modello di analisi Semplicemente Wall Street