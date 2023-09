La storia delle modifiche ai connettori di Apple: da Lightning a USB-C

La decisione di Apple di adottare USB-C sui suoi iPhone, il che significa dire addio alla porta Lightning, ha lasciato molti utenti iPhone con la necessità di nuovi cavi. Nel corso degli anni, Apple ha apportato diverse modifiche ai connettori dei suoi dispositivi, costringendo gli utenti ad acquistare nuovi cavi, adattatori e accessori.

Il passaggio dal connettore Dock a 30 pin alla porta Lightning nel 2012 ha rappresentato un cambiamento significativo per gli utenti iPhone. Molti hanno dovuto sostituire i vecchi cavi a 30 pin con cavi Lightning. Poi, nel 2016, la rimozione del jack per le cuffie ha reso necessario l’acquisto di adattatori da Lightning a 3.5 mm o di nuove cuffie.

Ma le modifiche ai connettori non sono una novità per Apple. A partire dall'iMac del 1998, Apple ha sostituito il connettore Apple Desktop Bus (ADB) con USB-A, consentendo l'interoperabilità con le periferiche del PC e rendendo gli accessori sostituibili a caldo. Tuttavia, questa modifica ha richiesto agli utenti di acquistare nuovi cavi e adattatori.

Un altro cambiamento significativo nei connettori è stata l'introduzione di FireWire nel 1999. Apple ha sostituito le connessioni SCSI con FireWire, il che ha richiesto agli utenti di acquistare nuovi cavi FireWire per diversi dispositivi. Gli utenti che volevano ancora utilizzare i loro vecchi dispositivi SCSI dovevano acquistare degli adattatori.

L'adozione di USB-C da parte di Apple per i suoi MacBook e iPad prima degli iPhone costringe ancora una volta gli utenti a sostituire i cavi esistenti con nuovi cavi USB-C. Per gli utenti Android, questo potrebbe non essere un problema poiché potrebbero già disporre di cavi USB-C. Tuttavia, gli utenti iPhone dovranno acquistare nuovi cavi per conformarsi alle normative europee.

La storia di modifiche ai connettori di Apple dimostra la sua volontà di abbracciare nuove tecnologie, ma significa anche che gli utenti spesso devono investire in nuovi cavi e accessori per stare al passo con i cambiamenti. Indipendentemente da ciò, la scelta di Apple di passare all'USB-C sui suoi iPhone segna un nuovo capitolo nell'evoluzione dei connettori.

Fonte: Umar Shakir, The Verge