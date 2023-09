Gli scienziati sviluppano un nuovo metodo per produrre magneti a molecola singola migliorati

By

Gli scienziati dell'Università di Ottawa hanno fatto una scoperta rivoluzionaria nel campo dei magneti molecolari. Hanno sviluppato una nuova tecnica per creare magneti basati su molecole migliori, noti come magneti a molecola singola (SMM), utilizzando un complesso di lantanidi a due coordinate. Questo progresso ha il potenziale per l’archiviazione ad alta densità, l’informatica quantistica e i dispositivi di memoria miniaturizzati.

I ricercatori dell'Università di Ottawa hanno sintetizzato con successo un complesso di lantanidi a due coordinate che possiede proprietà simili a magneti intrinseche alla molecola stessa. Questo complesso rappresenta un risultato significativo che dimostra l'enorme potenziale di queste molecole in diverse applicazioni.

La scoperta fatta dal team apre le porte allo sviluppo di dischi rigidi ad alta capacità, al progresso dell’informatica quantistica e alla creazione di dispositivi di memoria più veloci e compatti. Questi materiali a base molecolare hanno la capacità di rivoluzionare l’elettronica molecolare e aprire la strada a dispositivi elettronici più efficienti e potenti.

La ricerca condotta dal team dell'Università di Ottawa è stata guidata dal professor Muralee Murugesu, rinomato esperto nel campo dei magneti molecolari. Il team ha collaborato con il professor Akseli Mansikkamäki dell'Università di Oulu, in Finlandia, nonché con borsisti post-dottorato e studenti di dottorato.

L'approccio sintetico utilizzato dai ricercatori ha permesso loro di isolare le rare specie a due coordinate e di ottenere una significativa separazione dei livelli energetici, come previsto dalla teoria. Questa svolta conferma il potenziale di questi magneti basati su molecole e fornisce un modello per la creazione di nuovi materiali con proprietà magnetiche migliorate.

Le proprietà magnetiche e luminescenti dei complessi sono state misurate utilizzando apparecchiature specializzate finanziate dalla Canada Foundation for Innovation (CFI). Queste misurazioni hanno fornito preziose informazioni sulla struttura elettronica dei complessi e hanno confermato i risultati attraverso studi computazionali.

Lo sviluppo di magneti a singola molecola migliorati è stato un focus significativo della ricerca negli ultimi anni. Questi magneti offrono proprietà uniche su scala nanometrica, come il tunneling quantistico della magnetizzazione e la coerenza quantistica, che li rendono ideali per applicazioni nell’informatica quantistica e nella nanoelettronica.

Questa scoperta rivoluzionaria ha il potenziale per rivoluzionare i campi dell’archiviazione dei dati e dell’elettronica. Lo sviluppo di dispositivi di memoria e computer quantistici più efficienti e potenti potrebbe cambiare il modo in cui archiviamo ed elaboriamo le informazioni, inaugurando una nuova era dell’elettronica molecolare.

