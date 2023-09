Nuove lampade Nanoleaf e altri gadget da IFA 2023

La recente fiera tecnologica IFA 2023 tenutasi a Berlino ha presentato una gamma di gadget interessanti e dispositivi domestici intelligenti. Tra i punti salienti c'erano le nuove lampade Nanoleaf, finestre intelligenti, soluzioni di ricarica intelligenti e plafoniere. Ecco alcuni prodotti straordinari dello spettacolo:

Lo studio di design canadese Umbra ha collaborato con Nanoleaf per creare due innovative lampade intelligenti. La Cono da $ 95 è una lampada portatile con un supporto a forma di X alimentato a batteria, mentre la Cup da $ 130 è una lampada da scrivania cablata con spazio integrato per penne e altri oggetti da scrivania. Entrambe le lampade sono compatibili con Matter e possono essere controllate tramite Bluetooth utilizzando l'app Nanoleaf.

Anche le finestre intelligenti sono state una tendenza notevole alla fiera. eHandle ConnectSense è una maniglia per finestre in stile europeo dotata di un sensore Z-Wave integrato. Questo sensore è in grado di rilevare le vibrazioni e la posizione aperta/chiusa o inclinata della finestra, consentendo varie automazioni senza la necessità di antiestetici dongle in plastica fissati a pareti o finestre.

Yeelight ha presentato Yeelight Pro P20 Rooflight, che imita l'effetto di un lucernario utilizzando il "Rayleigh Scattering" abilitato alla nanotecnologia. Questa plafoniera dall'aspetto realistico può essere montata a soffitto ed è compatibile con il protocollo Matter.

Aqara ha introdotto la plafoniera T1M, che presenta un anello che cambia colore che può essere utilizzato per inviare avvisi visivi se integrato con la piattaforma di casa intelligente Aqara. Inoltre, Aqara ha presentato la serratura intelligente U200, progettata per porte a mortasa in stile europeo. Questo lucchetto retrofit offre vari metodi di sblocco, tra cui impronta digitale, codice chiave e NFC.

Nel complesso, IFA 2023 ha presentato una gamma di gadget innovativi che promettono di migliorare la comodità e la funzionalità delle case intelligenti. Che si tratti di luci intelligenti portatili, finestre intelligenti o soluzioni di illuminazione avanzate, questi prodotti stanno plasmando il futuro della domotica.

