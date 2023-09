L'esilarante glitch che ha rotto Baldur's Gate 3

Baldur's Gate 3 ha ricevuto recensioni entusiastiche e molti lo considerano il gioco dell'anno. Il cast accattivante, gli ambienti incantevoli e i dialoghi azzeccati hanno riacceso l'amore dei giocatori per esperienze di gioco più lunghe. Tuttavia, un giocatore ha recentemente riscontrato un problema tecnico che ha portato il gioco a un livello di ilarità completamente nuovo.

Il giocatore, che ama i giochi di modding, ha riscontrato numerosi problemi tecnici in passato. Ma nulla avrebbe potuto prepararli al problema tecnico riscontrato in Baldur's Gate 3. Dopo aver giocato per un po', si sono presi una pausa, hanno installato alcune nuove mod e hanno tentato di avviare un nuovo gioco. Con loro sorpresa, sono stati accolti da una scena piuttosto non convenzionale: otto personaggi maschili nudi e un drago.

Confuso ma divertito, il giocatore non ha potuto fare a meno di ridere e apprezzare l'assurdità della situazione. Non erano sicuri di cosa avesse causato il problema tecnico, ma sembrava aver sostituito il creatore del personaggio con questo spettacolo inaspettato. I personaggi nudi somigliavano all'emoji in piedi e i quattro ritratti sui lati aggiungevano un effetto comico.

Tuttavia, il giocatore non voleva rimanere bloccato per sempre in questo strano problema tecnico. La semplice disinstallazione delle mod non ha risolto il problema. Hanno dovuto ricorrere al caricamento di un file di salvataggio più vecchio e all'uscita dal gioco prima di poter iniziare normalmente un nuovo gioco. Alla fine, sono riusciti a tornare dal creatore del personaggio originale e continuare la loro avventura.

Sebbene il problema tecnico abbia offerto un momento esilarante e indimenticabile per il giocatore, sperano di non incontrarlo mai più. Ora possono riprendere a giocare a Baldur's Gate 3, esplorare il laboratorio e creare esperienze uniche senza che bizzarri problemi tecnici interrompano il loro gioco.

Questo problema tecnico serve a ricordare che anche nei giochi più raffinati e acclamati dalla critica, possono ancora verificarsi contrattempi inaspettati e divertenti. Aggiunge fascino e imprevedibilità all'esperienza di gioco.

Fonte:

– Destructoide