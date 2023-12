Integrazione 3D monolitica: una svolta nell'informatica basata sull'intelligenza artificiale

I chip per computer multifunzionali hanno subito una notevole evoluzione con l'integrazione di sensori, processori, memoria e altri componenti specializzati. Tuttavia, questa espansione ha comportato un aumento del tempo di comunicazione tra questi componenti funzionali. Per superare questa sfida, un team di ricercatori internazionali, tra cui scienziati della Washington University di St. Louis, del Massachusetts Institute of Technology e della Yonsei University, ha intrapreso un’impresa rivoluzionaria nel mondo dell’informatica basata sull’intelligenza artificiale (AI).

Nel loro studio pubblicato su Nature Materials, il team ha dimostrato l’integrazione 3D monolitica di materiale 2D stratificato, un approccio rivoluzionario che potrebbe portare alla piena integrazione di più funzioni in un singolo chip elettronico rivoluzionando al contempo l’informatica basata sull’intelligenza artificiale. A differenza dei chip per computer esistenti integrati lateralmente, il loro chip monolitico integrato in 3D comprende sei strati 2D atomicamente sottili, ciascuno responsabile di una funzione distinta. Questo design innovativo riduce significativamente i tempi di elaborazione, il consumo energetico, la latenza e l'ingombro.

Comprimendo densamente gli strati di elaborazione per garantire una forte connettività tra gli strati, i ricercatori hanno raggiunto efficienza e prestazioni senza precedenti nelle attività di elaborazione dell’intelligenza artificiale. Questa scoperta rivoluzionaria non solo offre una soluzione completa per la fusione dell’elettronica, ma inaugura anche una nuova era di hardware informatico multifunzionale. Il parallelismo definitivo della tecnologia può potenzialmente migliorare le capacità dei sistemi di intelligenza artificiale, consentendo loro di eseguire compiti complessi in modo rapido e accurato.

L’integrazione 3D monolitica ha il potenziale per rivoluzionare l’industria elettronica e informatica creando dispositivi più piccoli, più potenti ed efficienti dal punto di vista energetico. I materiali 2D atomicamente sottili, come quelli utilizzati in questo studio, sono particolarmente adatti a questo scopo. Pertanto, i ricercatori sono impegnati a migliorare il materiale fino a quando tutti gli strati funzionali potranno essere integrati in un unico chip.

Le applicazioni di questa tecnologia di integrazione 3D monolitica sono vaste e vanno dai veicoli autonomi alla diagnostica medica e ai data center. L’In-sensor computing, ad esempio, combina le funzioni di un sensore e di un computer in un unico dispositivo. Ciò elimina la necessità di trasferire i dati dal sensore a un computer separato, con conseguente elaborazione più rapida, consumo energetico ridotto e maggiore sicurezza.

Il futuro è promettente per l’integrazione 3D monolitica e l’informatica AI. Questa tecnologia innovativa ha il potenziale per rimodellare il settore, sbloccare livelli di prestazioni senza precedenti e consentire lo sviluppo di dispositivi altamente efficienti e versatili.

FAQ

Cos'è l'integrazione 3D monolitica?

L’integrazione 3D monolitica è una tecnologia che prevede l’impilamento di diversi livelli funzionali, inclusi livelli di calcolo dell’intelligenza artificiale, livelli di elaborazione del segnale e livelli sensoriali, uno sopra l’altro per creare un chip elettronico altamente integrato.

In che modo l’integrazione 3D monolitica migliora l’informatica basata sull’intelligenza artificiale?

Comprimendo strettamente gli strati di elaborazione e garantendo una fitta connettività tra strati, l'integrazione 3D monolitica riduce significativamente i tempi di elaborazione, il consumo energetico, la latenza e l'ingombro. Ciò porta a efficienza e prestazioni senza precedenti nelle attività di elaborazione dell’intelligenza artificiale.

Quali sono le potenziali applicazioni dell’integrazione 3D monolitica?

Le applicazioni dell’integrazione 3D monolitica sono ampie e diversificate. Includono veicoli autonomi, diagnostica medica e data center. Questa tecnologia consente un'elaborazione più rapida, un consumo energetico ridotto e una maggiore sicurezza in vari campi e industrie.