Il miglior livello di allestimento della Toyota GR Supra 2024

By

La Toyota GR Supra del 2024 è un'auto sportiva di livello mondiale che offre prestazioni eccezionali e uno stile unico. Toyota offre più allestimenti per soddisfare preferenze e budget diversi, quindi qual è il migliore per te?

Le finiture disponibili per la Toyota GR Supra 2024 sono:

GR Supra 2.0: l'allestimento entry-level al prezzo di $ 45,540

GR Supra 3.0: l'allestimento di livello medio al prezzo di $ 54,500

GR Supra 3.0 Premium: un allestimento di fascia alta al prezzo di $ 57,650

GR Supra 45th Anniversary Edition: un allestimento in edizione speciale al prezzo di $ 64,375

La GR Supra 2.0 monta un motore turbo a quattro cilindri da 2.0 litri con 255 cavalli e 295 lb-ft di coppia. Viene fornito con pneumatici Michelin Pilot Super Sport, sedili sportivi rivestiti in pelle e climatizzatore automatico bizona.

La GR Supra 3.0 offre un motore turbo a sei cilindri in linea da 3.0 litri con 382 cavalli e 368 lb-ft di coppia. Viene fornito con cambio manuale a sei marce o automatico a otto marce, freni anteriori Brembo e cerchi in lega da 19 pollici.

L'allestimento GR Supra 3.0 Premium aggiunge ancora più caratteristiche di lusso e tecnologia, tra cui pinze Brembo a quattro pistoncini verniciate di rosso, sedili sportivi rivestiti in pelle riscaldati e un sistema audio HiFi JBL a 12 altoparlanti.

La GR Supra 45th Anniversary Edition è un allestimento in edizione limitata che presenta finiture uniche, strisce laterali nere con il logo Supra, cerchi da 19 pollici neri opachi e un'ala posteriore regolabile.

Secondo Edmunds, l'allestimento più popolare tra gli acquirenti di auto è la GR Supra 3.0 Premium. Questo allestimento offre un ottimo equilibrio tra prestazioni e lusso, con un motore turbo a sei cilindri in linea, freni Brembo, sospensioni sportive adattive variabili, sedili riscaldati rivestiti in pelle, un sistema audio JBL e Apple CarPlay wireless e Android Auto.

Le recensioni sugli allestimenti della Toyota GR Supra 2024 sono contrastanti, ma ci sono alcune opinioni comuni. Car and Driver ha elogiato la GR Supra 3.0 per la sua opzione di trasmissione manuale e le sue prestazioni. Autotrader e MotorTrend hanno preferito la GR Supra 3.0 Premium per i suoi interni migliorati e il prezzo ragionevole.

In conclusione, la Toyota GR Supra 2024 offre una gamma di finiture per soddisfare diverse preferenze. La scelta popolare tra gli acquirenti di auto è la GR Supra 3.0 Premium, che offre un ottimo mix di prestazioni e lusso a un prezzo ragionevole.

Fonte:

Sala stampa Toyota,

Edmund,

Auto e Autista,

commerciante automatico,

Tendenza motoria