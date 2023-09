Presentazione della BMW M 1000 RR: un nuovo livello di prestazioni

La BMW S 1000 RR è da tempo considerata una stella splendente nel mondo delle moto supersportive, stabilendo il punto di riferimento per le prestazioni contemporanee. Tuttavia, la BMW ha ora portato le cose a un livello completamente nuovo con l'introduzione della M 1000 RR. Questa macchina impressionante dimostra che c'è sempre spazio per migliorare, anche quando sei al top del tuo gioco.

La M 1000 RR è dotata di alcuni miglioramenti degni di nota, che la distinguono dal suo predecessore. Tuttavia, questi miglioramenti hanno un prezzo elevato, rendendo la M 1000 RR una delle motociclette di produzione più costose oggi sul mercato. In Malesia, costa ben 289,500 RM, mentre negli Stati Uniti il ​​prezzo al dettaglio suggerito dal produttore (MSRP) è di $ 37,990.

Una delle caratteristiche distintive della M 1000 RR è il pacchetto M Competition, che offre notevoli aggiornamenti per gli appassionati. Questo pacchetto include un forcellone oscillante in alluminio anodizzato, leve freno e frizione M, protezione leva freno, catena M Endurance e poggiapiedi pilota M. Le ruote M Carbon non solo migliorano lo stile della bici ma riducono anche il peso non sospeso, con conseguente miglioramento della manovrabilità e della reattività su strada o in pista.

Sotto il suo esterno imponente, la BMW M 1000 RR vanta un formidabile design del telaio, finemente messo a punto per le esigenze della pista. È alimentato da un motore a quattro tempi a quattro cilindri in linea da 999 cc, raffreddato a liquido, protetto dal M Engine Protector per una maggiore durata. Il motore è dotato della tecnologia ShiftCam di BMW, che offre il controllo variabile dell'albero a camme di aspirazione. Questa tecnologia ottimizza le prestazioni su vari intervalli di giri, erogando l'impressionante potenza di 212 cavalli a 15,000 giri al minuto e 79 piedi-libbre di coppia a 11,000 giri al minuto.

Dal punto di vista tecnologico, la M 1000 RR è dotata di un ampio display TFT da 6.5 ​​pollici e di un'interfaccia OBD per il GPS-Laptrigger M standard. Inoltre, i ciclisti hanno la possibilità di personalizzare la propria moto con una selezione di accessori opzionali, tra cui diversi parabrezza, l'M Datalogger e l'M Cover Kit.

La BMW M 1000 RR continua a stupire non solo per le sue prestazioni ma anche per la sua iconica combinazione di colori Light White, Racing Blue Metallic e Racing Red. Con i suoi notevoli miglioramenti, questa moto supersportiva alza il livello e stabilisce un nuovo standard nelle motociclette ad alte prestazioni.

