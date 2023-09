Trasforma il tuo posto di lavoro con queste principali funzionalità di produttività Zoom

Zoom è molto più di un semplice strumento di videoconferenza. Con la sua gamma di funzionalità per la produttività, è diventato un potente strumento per migliorare le prestazioni del team. In questo articolo esploreremo alcune delle principali funzionalità di produttività di Zoom che ogni leader aziendale dovrebbe utilizzare.

Una di queste funzionalità è Zoom IQ, un assistente basato sull'intelligenza artificiale che può aiutare gli utenti con varie attività. Può riassumere le riunioni perse, pubblicare riepiloghi e suggerire azioni da intraprendere per mantenere tutti sulla stessa pagina. Zoom IQ offre anche una soluzione per organizzare le idee e creare ordini del giorno delle riunioni.

La condivisione dello schermo e l'annotazione sono un'altra potente funzionalità di produttività. Gli utenti possono condividere i propri schermi durante le riunioni, consentendo ai partecipanti di vedere applicazioni o parti specifiche dello schermo. Gli strumenti di annotazione consentono di disegnare ed evidenziare informazioni importanti sullo schermo condiviso.

Zoom si integra perfettamente anche con calendari e pianificazione. Gli utenti possono collegare le loro app di calendario preferite come Google Calendar e Outlook a Zoom, semplificando la gestione delle pianificazioni. La funzione "Pianificazione appuntamenti" aiuta a pianificare le riunioni mostrando la disponibilità su tutte le piattaforme e inviando notifiche e promemoria automatizzati.

Le stanze per sottogruppi di lavoro in Zoom sono ideali per una collaborazione efficace e sessioni di brainstorming. Gli ospitanti possono dividere i partecipanti in sottogruppi per discussioni e attività. La preassegnazione dei partecipanti alle stanze per sottogruppi di lavoro fa risparmiare tempo e semplifica il processo della riunione.

Per i team creativi, la funzionalità Zoom della lavagna offre una tela infinita per disegnare, aggiungere testo e caricare immagini. Gli host hanno il controllo sulla lavagna e le lavagne possono essere salvate e aggiunte al cloud per riferimento futuro.

Le riunioni Zoom sono un componente fondamentale della piattaforma e offrono strumenti per la collaborazione e la produttività. Le riunioni possono essere registrate e trasformate automaticamente in trascrizioni. Gli strumenti di traduzione dei sottotitoli facilitano le conversazioni multilingue, mentre è possibile aggiungere interpreti linguistici per i partecipanti con disabilità.

Le integrazioni e le app di Zoom aiutano a riunire tutto in un unico posto. Gli utenti possono accedere a un marketplace con un'ampia gamma di integrazioni e componenti aggiuntivi, dalle app di collaborazione come Slack agli strumenti per la gestione dei progetti. Anche le esperienze di chat personalizzabili sono diventate più versatili, offrendo alle aziende una soluzione per la comunicazione e la collaborazione.

Sfruttando queste principali funzionalità di produttività di Zoom, le aziende possono trasformare il proprio posto di lavoro in un ambiente altamente produttivo. Che si tratti di assistenza basata sull'intelligenza artificiale, condivisione dello schermo e annotazione, funzionalità di pianificazione, stanze per sottogruppi di lavoro, collaborazione sulla lavagna o esperienze di chat personalizzabili, Zoom ha gli strumenti per migliorare le prestazioni del team.

