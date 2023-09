L’esposizione nascosta alla Cina dei titoli S&P 500

Una recente analisi dell'S&P 500 condotta dall'Investor's Business Daily ha rivelato che dieci titoli dell'indice dipendono fortemente dalle entrate provenienti dalla Cina. Lo studio ha rilevato che aziende come Qualcomm, Monlytic Power e Texas Instruments generano oltre il 27% delle loro entrate dalla Cina o dai suoi territori.

Questi numeri sono significativamente più alti di quelli di Apple, che è spesso considerata una grande esposizione verso la Cina. Infatti, nel suo ultimo rapporto annuale, Apple ha ricavato solo il 18.8% delle sue entrate dalla Cina. Nonostante ciò, le dieci società con la maggiore esposizione cinese hanno visto le loro azioni aumentare del 30% quest’anno, sovraperformando l’indice S&P 500 complessivo.

Tuttavia, ci sono segnali che gli investitori potrebbero ora iniziare a scontare il rischio associato al mercato cinese. Le azioni Apple sono scese del 3% in seguito alla notizia secondo cui il governo cinese potrebbe aver bloccato l'utilizzo di alcuni dei suoi prodotti. Ciò potrebbe essere un’indicazione di un cambiamento nel sentiment nei confronti dei rischi legati alla Cina.

Un fattore che esacerba le preoccupazioni sugli investimenti in Cina è la lenta crescita economica sperimentata dal paese. Nel secondo trimestre l’economia cinese è cresciuta solo del 3.2%, ben al di sotto dei suoi standard abituali. Non sono solo le tensioni politiche a rappresentare un rischio per le aziende che dipendono dal mercato cinese; anche la salute economica complessiva del paese è un fattore da considerare.

Il settore tecnologico è particolarmente esposto alla Cina, dove opera l’80% delle dieci società più esposte alla Cina nell’indice S&P 500. Qualcomm, che ricava il 63% delle sue entrate dalla Cina, quest’anno ha visto il prezzo delle sue azioni diminuire del 3.2%. Monlytic Power, invece, ha visto le sue azioni salire di oltre il 40% nonostante il 52% dei suoi ricavi provenisse dalla Cina.

Nel complesso, anche se gli investitori potrebbero non essere eccessivamente preoccupati per la loro esposizione verso la Cina al momento, questo sentimento potrebbe cambiare con l’ulteriore tensione delle relazioni tra Stati Uniti e Cina e con il continuo rallentamento dell’economia cinese.

Fonte: S&P Global Market Intelligence, Investor's Business Daily

Definizioni:

– S&P 500: L’S&P 500 è un indice del mercato azionario che misura la performance azionaria di 500 grandi società quotate nelle borse degli Stati Uniti.

– Entrate: le entrate si riferiscono all’importo totale del reddito generato da un’azienda dalle sue attività primarie, come la vendita di beni o servizi.

– Esposizione alla Cina: l’esposizione alla Cina si riferisce al grado in cui una società fa affidamento sui ricavi o sulle operazioni in Cina per la propria performance finanziaria.

– Settore: nella finanza, un settore si riferisce a un settore o un segmento specifico dell’economia. L’S&P 500 è suddiviso in diversi settori, come quello informatico e sanitario, in base alle tipologie di imprese incluse nell’indice.