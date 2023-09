Come guadagnare rapidamente crediti in Starfield

Starfield, l'ultimo gioco di esplorazione spaziale di Bethesda, ruota attorno all'acquisizione di crediti per acquistare attrezzature, aggiornare la propria navicella spaziale e assumere membri dell'equipaggio. Sebbene esistano diversi metodi per guadagnare crediti nel gioco, molti di essi sono lenti e inefficienti per coloro che non vogliono spendere soldi veri. Ecco alcuni dei modi più rapidi per accumulare legalmente crediti in Starfield:

1) Sblocca l'abilità Commercio

L'abilità Commercio è essenziale per acquistare e vendere beni a Starfield. Investendo punti abilità nel Commercio, puoi sbloccare una serie di vantaggi, come uno sconto sullo shopping, un aumento del profitto di vendita e altro ancora. Man mano che sviluppi ulteriormente questa abilità, gli sconti e gli aumenti di profitto diventano ancora più significativi.

2) Saccheggiare strategicamente

In Starfield ci sono oggetti da collezionare ovunque tu vada. Tuttavia, non tutti gli oggetti hanno un valore tale da giustificarne il peso. A causa della limitata capacità di carico, è importante valutare attentamente il valore di un oggetto in relazione al suo peso prima di decidere se portarlo o meno.

3) Aumenta di livello l'abilità Scavenging

L'abilità Scavenging in Starfield ti consente non solo di scoprire tesori nascosti ma anche di trovare oggetti di valore nei contenitori. Man mano che avanzi nello Scavenging, ti imbatterai in oggetti più rari e preziosi, offrendoti un'opportunità redditizia per guadagnare crediti durante l'esplorazione.

4) Accettare incarichi da tutte le Mission Board

Le bacheche delle missioni in vari insediamenti e fazioni offrono missioni secondarie che ti ricompensano con crediti. Il completamento di queste missioni può farti guadagnare notevoli ricompense in crediti e il tabellone delle missioni di ciascuna fazione avrà missioni uniche in linea con i loro obiettivi.

5) Costruisci avamposti

Stabilire avamposti sui pianeti richiede un certo sforzo, ma ne vale la pena. Configurando i tuoi avamposti per produrre risorse preziose, puoi accumulare una grande quantità di risorse che possono essere vendute in cambio di crediti. Più avamposti gestisci, maggiori saranno i tuoi potenziali profitti.

6) Vendi tutte le navi extra che hai

Se possiedi più astronavi di quelle che puoi gestire, valuta la possibilità di venderle tramite un tecnico navale. Sebbene la registrazione della tua nave possa comportare un piccolo costo, la vendita di navi extra può comportare profitti sostanziali e liberare spazio per iniziative più redditizie.

7) Completa le missioni delle fazioni

Intraprendere missioni di fazione non solo fa avanzare la storia del gioco, ma fornisce anche generose ricompense in crediti. Queste missioni sono in linea con gli obiettivi della fazione prescelta e offrono un modo eccellente per rafforzare i tuoi crediti lungo il percorso.

8) Progredire attraverso la progressione lineare della missione

Completare le missioni della campagna è un modo semplice per guadagnare crediti. La maggior parte delle missioni prevede un compenso in denaro e alcune offrono addirittura oggetti rari come ricompensa. Assicurati di dare priorità a queste missioni per guadagnare sia crediti che risorse preziose.

9) Vendere i dati del sondaggio

Mentre esplori diversi pianeti, prenditi il ​​tempo per esplorare la flora, la fauna e le caratteristiche geologiche locali. Ogni scansione si aggiunge alla raccolta dei dati del tuo sondaggio, che possono essere venduti in cambio di crediti a Vladimir Sall, un membro della fazione Constellation.

10) Utilizzare i comandi della console (cheat) con cautela

Se sei disposto a infrangere le regole, i comandi della console in Starfield possono fornirti ricchezza istantanea sotto forma di crediti. Tuttavia, l'uso dei trucchi potrebbe impedirti di ottenere risultati più avanti nel gioco, quindi usali con saggezza.

In conclusione, i crediti sono essenziali in Starfield. Utilizzando questi metodi, puoi guadagnare rapidamente crediti senza ricorrere a spendere soldi veri o infrangere alcuna regola.

