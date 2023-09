Preparatevi al lancio dell'iPhone 15!

By

La festa dell'iPhone 15 è proprio dietro l'angolo e siete cordialmente invitati! È di nuovo quel periodo dell'anno in cui Apple annuncia la sua nuova gamma di iPhone, e quest'anno è l'iPhone 15. L'evento, chiamato "Wonderlust", è previsto per martedì 12 settembre 2023 alle 10:00 (PST). La data di preordine è fissata per venerdì 15 settembre 2023 alle 05:00 (PDT) e la data di lancio ufficiale è venerdì 22 settembre 2023.

Secondo diverse fonti si vocifera che la produzione dell'iPhone 15 potrebbe spostarsi dalla Cina all'India. Sebbene ciò non sia confermato, molti sono entusiasti della possibilità di un cambiamento nella destinazione del viaggio per il lancio. Sia che proveniamo dalla Cina o dall'India, è importante avere i passaporti pronti e assicurarsi di avere tutti i documenti di viaggio e gli itinerari in ordine.

Guardando indietro al successo del thread di preordine dell'iPhone 14 USA, con oltre 25,000 post, 1 milione di visualizzazioni e 1,500 voti totali, è chiaro che l'entusiasmo per i nuovi iPhone non ha eguali. Riusciremo a battere un altro record quest’anno? Solo il tempo lo dirà.

Con l'avvicinarsi del lancio, tracciare i nostri ordini diventa essenziale. Una volta che gli ordini iniziano a passare alla fase di “Preparazione per la spedizione”, possiamo aspettarci di vedere movimenti durante il fine settimana. Questo è il momento in cui possiamo iniziare a tracciare i nostri pacchi utilizzando il numero di tracciamento fornito. UPS è uno dei corrieri di Apple e il loro sito Web ci consente di monitorare le spedizioni dei nostri iPhone. È importante avere la nostra fattura con il numero di serie, che potete trovare sul sito Apple.

Una delle scansioni più attese durante il processo di spedizione è la "Scansione di importazione" a Louisville, nel Kentucky. Questa scansione indica che la spedizione ha superato le procedure di importazione nel paese ricevente e garantisce che l'iPhone arriverà il giorno successivo. È l'ultimo traguardo prima di mettere finalmente le mani sui nuovi iPhone.

Quindi, preparatevi per il lancio di iPhone 15! Assicurati che il tuo passaporto sia aggiornato, monitora il tuo ordine e preparati ad accogliere l'ultima aggiunta alla famiglia Apple.

